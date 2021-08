Stray Blade: Das neue Action-RPG aus Deutschland vereint Metroidvania und Souls-Kämpfe

Eines der Spiele, die gestern während des gamescom-Streams von Xbox zu sehen waren, ist Stray Blade. Ein Action-RPG, das in Berlin beim Entwicklerstudio Point Blank Games entsteht und euch mit auf eine "unvergessliche Reise" nehmen möchte.

Die Erkundung wird dabei als einer der Grundpfeiler des Spiels beschrieben, daher überrascht es nicht, dass zum Beispiel von Metroidvania-Elementen die Rede ist. Ebenso soll es Souls-ähnliche Kämpfe geben.

Erkundet ihr die Welt von Stray Blade, findet ihr auf eurer Reise unter anderem seltene Handwerksmaterialien und Blaupausen. Diese ermöglichen den Zugang zu zuvor geheimen Passagen, die euch neue Optionen geben, um Herausforderungen zu meistern. Und auch mithilfe bestimmter Fähigkeiten könnt ihr zurückgehen und Bereiche erkunden, die euch zuvor nicht zugänglich waren.

Darum geht es in Stray Blade

Die Geschichte des Spiels dreht sich um Acrea und sein uraltes Erbe. Und um ein einst friedliches Tal, aus dem ein Ort des Krieges und des Todes wurde.

Eure Aufgabe ist, Relikte der Vergangenheit zu zerstören und so den Frieden in dieses vom Krieg zerrissene Tal zurückzubringen. Dabei verschlägt es euch unter anderem in überwucherte Stadtruinen, in gefrorene Höhlen und gewundene Canyons. Und immer mit dabei ist euer Begleiter.

Wann erscheint Stray Blade?

Aktuell gibt es noch keinen konkreten Release-Termin für Stray Blade, es ist nur vom Jahr 2022 die Rede.

Point Blank Games arbeitet dabei mit Publisher 505 Games zusammen, die Veröffentlichung des Spiels ist auf PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 geplant.