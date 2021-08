Nine to Five: Warum ihr den neuen Gratis-Taktik-Shooter schon heute anschauen solltet

Wenn ein Entwickler zu einem Probelauf mit einem neuen Taktik-Shooter lädt, sage ich selten nein. Noch dazu, wenn er so clevere Ideen enthält wie dieser. Mich hat das Spiel in der guten Stunde, die ich spielte, so neugierig gemacht, dass ich ein bisschen empört und betreten war, als der Key nach unserer Session widerrufen wurde (ein wohlgemerkt normales Vorgehen bei Steam-Preview-Code) und ich jetzt zusammen mit allen anderen der Early-Access-Version auf Steam harren muss. Zum Glück ist die ab sofort erhältlich, sofern beim Studio Redhill Games Oy aus Helsinki nichts schiefgelaufen ist.

Machen wir es am besten kurz, dann könnt ihr schneller mit dem Download anfangen: Nine-to-Five ist ein First-Person-Multiplayer-Shooter, mit Free-to-play-Modell, das nur für kosmetische Veränderungen die Hand aufhält. So weit, so gut, aber auch gewissermaßen guter Ton und mittlerweile Standard. Wo es interessant wird, das ist die allgemeine Struktur, denn drei Teams aus je drei Leuten mit unterschiedlichen Gadgets von Angriff bis Support versuchen sich auf mittelgroßen, asymmetrischen Karten daran, in drei Runden eine Serie konsekutiver Ziele abzuarbeiten.

Mehr als nur Last Man Standing

Hackt zum Beispiel ein Terminal und verteidigt es für eine Weile, um Durchgang eins zu gewinnen und in Runde zwei die Position des Zieles zu erfahren, das die anderen beiden Teams erst suchen müssen. Das ist ein entscheidender Vorteil, denn die Konkurrierenden stolpern bei der Suche wahrscheinlich übereinander und kommen dann geschwächt in eure Richtung. Unterdessen könnt ihr schon Fenster und Türen verbarrikadieren, Deckung errichten, Spielerattrappen, die bei Beschuss die Position des Feindes preisgeben, an Heckenschützenpositionen platzieren oder selbst mit Zielfernrohr dort Platz nehmen und so weiter und so fort. Ich habe in der einen Stunde längst nicht alles gesehen, was möglich ist, aber es schien eine Menge zu sein.

Demokratisierung der Team-Taktik. Wer mag, zieht Pfeile in die Karte.

Ehrlich gesagt war das in der kurzen Zeit alles ein bisschen überwältigend, aber es gibt diverse Missionsziele, die zum Teil auch Teambewegung und Eskorte verlangen und das war schon nett variantenreich und vor allem interessant, weil eine Runde oft Konsequenzen auf die nächste hatte. Informationen, Beobachtungsgabe und schnelles Umpositionieren ist die Devise - und dabei nicht das knappe Zeitlimit aus den Augen verlieren. So weit, so interessant. Es gibt sogar ein paar Dinge, die ich ab sofort dringend auch in anderen Taktik-Shootern sehen möchte.

Wenn man das zu einem Punkt zusammenfassen wollte, würde ich es als Quality-of-Life-Funktionen beschreiben, die der Kommunikation und Taktik sehr zugutekommen. Das erschöpft sich nicht allein in Pings und Emotes. Zu Beginn einer Runde gibt es zum Beispiel eine kurze Planungsphase, in der jeder Spieler die beschriftete Karte von oben sieht und schnell und simpel Pfeile darauf ziehen kann. Das erleichtert nicht nur das Kennenlernen der Maps, sondern erleichtert es eben auch sich darüber einig zu werden, was am besten zu tun ist - und überhaupt erstmal eine Vorstellung davon zu bekommen.

So behalte selbst ich die Übersicht. Cool.

Wunderbar ist auch, dass man sich diese Karte oben rechts permanent einblenden lassen kann, um den Überblick über die Situation nicht zu verlieren und die Callouts der Kollegen - zum Beispiel: "Verbarrikadiertes Fenster im Deli!", "Schüsse im Corner Apartment!" "Sie sind in der Bank!" - besser zu verstehen und diesen Worten entsprechend mit Taten zu entgegnen. Koordination fällt auf diese Weise sehr viel einfacher. Die nächste Sache, die mir ausgezeichnet gefiel, sähe ich vor allem gern von Rainbow Six: Siege, auch wenn ich mir gut denken kann, warum es dort nicht geht. Nine to Five liefert das beste Argument dagegen ja gleich selbst.