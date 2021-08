Nvidia ist in Messestimmung und verkauft in Köln hunderte Grafikkarten mit Rabatt

Obwohl die gamescom dieses Jahr nicht wie gewohnt vor Ort in Köln stattfindet, sondern digital, möchte Nvidia Köln mit einer kleinen Verkaufsaktion aufmischen. Im Saturn Experion verkauft der Hersteller hunderte Grafikkarten verschiedener Anbieter für einen reduzierten Preis.

Günstige Grafikkarten im Kölner Norden:

Wer gerade auf der Suche nach einer neuen GPU ist und innerhalb von Kölns Speckgürtel beheimatet ist, kann seit 12:00 Uhr des heutigen Tages sein Glück in Saturns E-Arena versuchen. Ihr findet die Verkaufsaktion am Hansaring 97 in 50670 Köln.

Schnell sein lohnt sich, denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl von fast 1.000 Grafikkarten, die Nvidia an die Käufer verteilt. Damit niemand auf die Idee kommt den Preis-Wahnsinn weiter voranzutreiben und einen Einkaufswagen voller RTX-Modelle auf Ebay zu verkaufen, gibt es nur eine Karte pro Person. Die Aktion läuft so lange bis alle Grafikkarten einen neuen Besitzer gefunden haben.

Da läuft den Grafik-Fanatikern doch das Wasser im Mund zusammen...

Günstig bedeutet den aktuellen Umständen entsprechend weniger teuer. Wir nähern uns mit den reduzierten Preisen, die Nvidia für ihre limitierte Stückzahl anbietet zumindest der UVP.

Diese Grafikkarten könnt ihr ergattern:

Zur Verfügung stehen Gaming-GPUs von Zotac, Asus, MSI-Gaming und Gigabyte. Von GTX 1650 bis 3080 Ti ist alles mit dabei. Wir haben euch eine Liste mit allen Modellen der Aktion mit dem aktuellen Vergleichspreis von MyDealz zusammengestellt:

ASUS TUF RTX 3080TI 12G Gaming, 1269 EUR - VGP 1689 EUR

ASUS TUF RTX 3070TI 8G Gaming, 639 EUR - VGP 899 EUR

ASUS Phoenix RTX 3060 12G, 349 EUR - VGP 539 EUR

Zotac RTX 3070TI AMP Holo, 739 EUR - VGP 1046 EUR

Zotac RTX 3060TI Twin Edge OC, 489 EUR - VGP 669 EUR

Zotac RTX 3060 Twin Edge OC, 399 EUR - VGP 499 EUR

Zotac GTX 1650 OC, 199 EUR - VGP 264 EUR

Gigabyte RTX 3060TI Eagle OC 8G, 499 EUR - VGP 659 EUR

MSI RTX 3070TI Ventus 3X 8G, 629EUR - VGP 1099 EUR

Außerdem: Die Xperion Days

Zeitgleich finden im Saturn Experion die Xperion Days statt, die euch ein bisschen Messe-Feeling bieten sollen. Es gibt Cosplay-Wettbewerbe, die DCMM ist vor Ort, es gibt Community-Turniere und E-Sport-Matches zum live mitverfolgen. Außerdem gibt es Inhalte zu Indies, Retrospielen, Live-Konzerte, Kochshows, Gewinnspiele und mehr.

In einem Trailer macht Xperion schonmal Stimmung für ihr Offline-Event, das vom 26. bis zum 28. August läuft. Vielleicht tröstet es die Bewohner zumindest ein wenig über den fehlenden Trubel in der gamescom-Zeit hinweg.

Wer mit dabei sein möchte, sollte seine Maske nicht vergessen und sich an die vor Ort geltenden Hygienemaßnahmen halten.