Alt+F40: Hey gamescom, ist das ein Award oder kann das weg?

Hallo zusammen. Der erste Frisörbesuch mit seinem Spross ist immer ein Ereignis, dem man mit ein wenig Knieschlottern entgegensieht. Ich weiß das, weil ich eine solche Schnittpremiere jetzt schon zum zweiten Mal mitmache. Auch gestern stellte sich also die übliche Reihe an Fragen: Geht das gut? Wie lange kann man von einem nicht ganz Eineinhalbjährigen erwarten, stillzusitzen? Wo werde ich in den nächsten Tagen überall Haare des Kleinen finden (an ein Cape ist in der Regel nicht zu denken)? Reichen die Snacks als Bestechung? Wie wichtig sind Ohrläppchen wirklich und welche Sorte Trauma wird der Chihuahua der Frisörin diesmal davontragen? Solche Sachen eben.

Am Ende lief es dann doch ganz in Ordnung - sogar für den Hund - und der Kleine kann vorne wieder aus seinem Gesicht herausschauen. Auf meinem Schoß, lose mit einem Handtuch vor juckenden Haarresten geschützt und mit offenem Youtube auf dem Handy ließ sich sogar sein Blick steuern, als wäre es wieder 1996 und vom Mario-64-Startbildschirm schaut die Klempnervisage wie hypnotisiert meinem Cursor hinterher. Und jetzt habe ich vergessen, worauf ich nochmal hinauswollte. Denn - OH MEIN GOTT - während ich diese Zeilen schreibe, fällt mir das erste Mal auf, dass mein Sohn als Vornamen eine gängige Koseform von "Mario" trägt. Was ich meiner Frau, die den Namen eigentlich ausgesucht hat und mit Videospielen nichts am Hut hat, nach Feierabend natürlich als von langer Hand geplant auftischen werde. Mal schauen, wie das ankommt.

Wie doch diese Kolumne mein Leben bereichert...

Inhalt

Warum Halo: Infinite besser ist als Elden Ring (die "Danke, gamescom!"-Edition)

Puh, ich habe großes Mitgefühl mit allen, die sich ein Bein ausgerissen haben, um die gamescom auch im zweiten Seuchenjahr noch zu halbwegs so etwas wie einem Event zu machen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich lebe moralisch durchaus auch von der Existenz solcher Veranstaltungen, die in den traditionell eher langsameren Sommermonaten wieder ein wenig Vorfreude auf das schüren, was uns in Bälde erwartet. Ich mag das Messegewese einfach (nicht, wenn ich erstmal da bin, aber vorher und anschließend). Aber meine Güte, können die gamescom Awards so langsam mal weg, wenn wir so gar kein Interesse am Inhaltlichen haben?

Herzlichen Glückwunsch, Halo Infinite ...

Als jemand, der in seinem Leben die eine oder andere Bestenliste selbst geschrieben hat, kenne ich das Problem der Plattformvergleichbarkeit. Aber nach der Logik der diesjährigen gamescom sind Halo Infinite und Syberia: The World Before besser als Elden Ring. Denn Halo sticht den Souls-Nachfolger auf der Xbox aus und Syberia gelingt das am PC, wo Halo: Infinite lustigerweise nicht einmal nominiert ist, also hat eigentlich das Adventure die gamescom gewonnen!) Elden Ring ist nur das "beste PlayStation Spiel 2021" (Release 2022, keinerlei Sony-Exklusivtitel auch nur nominiert). Hier geht es nicht darum, Elden Ring in Schutz zu nehmen. Ich habe kein Pferd in diesem Rennen. Mir geht es allein um die Logik dieses Mechanismus.

Denn wenn man zu Nintendo rüberschaut, wo statt der sonst üblichen drei Titel nur zwei - beide von Ubisoft - nominiert waren, ist endgültig klar, dass der Modus, nach dem die Gewinner gekürt werden, mit Qualität nichts zu tun hat. "Celebrate the games" ist das so universell erscheinende Motto der gamescom, die Awards sollten das widerspiegeln und sich ein Verfahren überlegen, das die Spielelandschaft umfassender widerspiegelt. "Hey Alex, ist doch egal", höre ich da einen denken. "Ist es nicht", denke ich zurück! Diese Preise könnten so viel mehr sein!

... ach nee, Syberia macht das Rennen!

Die Awards dieses Jahr - zumindest die bis hierhin bekanntgegebenen aus der Opening Night Live - waren so schal und geistlos, dass man die Preisverleihung auch gleich abschaffen könnte. Es entkräftet komplett den Gedanken, dass es sich hier um eine Ehrung herausragender Leistungen handelt. So wird der Preis letzten Endes für diejenigen, auf die es ankommt - die Spieleschaffenden - bedeutungslos. Eine leere Geste von einer Trophäe, die irgendwann im Keller Staub sammelt und in dreißig Jahren bei der Resteversteigerung einer Büroauflösung nicht weiter auffällt. Dieser Award sollte - müsste - das komplette Gegenteil sein: bedeutsam, die Errungenschaft einer Karriere, eine Krönung vieler Laufbahnen sogar. Das Mittelstück des Wohnzimmerregals, wenn es der hochnäsige Creative Director endlich mal rausrückt.

Hey, gamescom! Wäre das nicht der Wahnsinn?