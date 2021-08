Blasphemous 2: Fortsetzung des Action-Platformers kommt 2023

Hat euch der Action-Platformer Blasphemous gefallen? Dann habe ich gute Neuigkeiten für euch, denn The Game Kitchen arbeitet an einer Fortsetzung!

Wie am Abend bestätigt wurde, ist diese für das Jahr 2023 geplant und befindet sich derzeit noch in einer frühen Entwicklungsphase. Material dazu gibt's noch nicht.

"Wir sind so aufgeregt, endlich ankündigen zu können, dass wir mit der Arbeit an einer Blasphemous-Fortsetzung begonnen haben", teilt das Entwicklerstudio mit. "Die Community hat so viel Liebe für das erste Spiel gezeigt und wir können es kaum erwarten, mehr zu erzählen, sobald wir können!"

Noch ein kostenloses Inhaltsupdate für Teil eins

Indes erhält der erste Teil noch in diesem Jahr ein letztes, neues Inhaltsupdate.

"Neue Anfänge bedeuten auch neue Enden, und Wounds of Eventide ist genau das. Es ist der letzte Teil des ursprünglichen Blasphemous und wir hoffen, dass die Leute die neuen Inhalte genauso gerne spielen, wie wir sie entwickelt haben."

Das kostenlose Update soll am 9. Dezember 2021 für PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht werden.

Was euch darin erwartet? Unter anderem neue Bosse, Gebiete und Items.