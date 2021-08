Halo Infinite: Systemanforderungen der PC-Version bestätigt

Die komplette PC-Systemanforderungen von Halo Infinite wurden bestätigt.

Dabei handelt es sich um die Mindestanforderungen und um das, was Microsoft euch zum Spielen empfiehlt.

Die Angaben wurden auf der Steam-Seite des Shooters veröffentlicht und entsprechen im Großen und Ganzen dem, was zuletzt für die Technical Preview empfohlen wurde.

Halo Infinite soll die beste Halo-Erfahrung bieten, die es je auf dem PC gab.

Das sind die PC-Systemanforderungen von Halo Infinite:

Minimum:

Betriebssystem: Windows 10 RS3 (64-bit)

Prozessor: AMD FX-8370 oder Intel i5-4440

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Grafikkarte: AMD RX 570 oder Nvidia GTX 1050 Ti

DirectX: Version 12

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

Empfohlen:

Betriebssystem: Windows 10 19H2 (64-bit)

Prozessor: AMD Ryzen 7 3700X oder Intel i7-9700k

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

Grafikkarte: Radeon RX 5700 XT oder Nvidia RTX 2070

DirectX: Version 12

Festplatte: 50 GB freier Speicherplatz

"Halo Infinite wurde von Grund auf für den PC entwickelt", heißt es auf der Steam-Seite. "Dank erweiterten Grafikeinstellungen, Unterstützung für (super) ultrabreite Bildschirme, dreifacher Tastenbelegung und Funktionen wie dynamischer Skalierung und variabler Bildwechselfrequenz bietet Halo Infinite die bisher beste Halo-Erfahrung auf dem PC."

Halo Infinite erscheint im Dezember

Im Rahmen der gamescom 2021 wurde in dieser Woche endlich der Release-Termin des Shooters bestätigt. Halo Infinite erscheint demnach am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC. Ab diesem Tag könnt ihr sowohl die Kampagne als auch den kostenlosen Multiplayer-Part spielen.

Darüber hinaus erscheint ein neuer Xbox Elite Wireless Controller Series 2 im Design von Halo Infinite und auch eine limitierte Xbox Series X im Halo-Look wird von Microsoft veröffentlicht - die Konsole ist bereits ab dem 15. November 2021 erhältlich.