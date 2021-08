Halo Infinite: Warum es kein neues Kampagnen-Gameplay gibt - keine Ablenkungen für die Entwickler

Hallo, neues Kampagnen-Gameplay zu Halo Infinite? Auf dem Xbox-Stream zur gamescom? Fehlanzeige. Während der Opening Night Live? Nope.

Dort war der Shooter zwar vertreten, aber nur mit einem neuen Trailer zur ersten Multiplayer-Season.

Das heißt, dass wir seit 2020 kein neues Kampagnen-Gameplay gesehen haben. Seit damals, als die Gameplay-Premiere Kritik und die Verschiebung des Shooters zur Folge hatte.

Darum gibt es kein neues Kampagnen-Gameplay zu Halo Infinite

Zu den Gründen dafür hat sich nun Lead Writer Joseph Staten in einem neuen Blogeintrag geäußert und spricht davon, dass sich das Entwicklerteam derzeit im "Shutdown-Modus" befinde und am Feinschliff arbeite.

"Das bedeutet, dass wir mit der Arbeit an den Features fertig sind und uns auf die Beseitigung von Bugs mit hoher Priorität konzentrieren", schreibt er. "Wir verbringen viel Zeit damit, das Spiel zu spielen, Fehlerbehebungen zu überprüfen und generell alles zu tun, was wir können, um sicherzustellen, dass die Kampagne (und der Multiplayer!) auf allen Plattformen großartig funktioniert - von einer acht Jahre alten Xbox One bis hin zu einem brandneuen, hochmodernen PC. Das ist eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, selbst für ein großes und erfahrenes Team."

Die Kampagne haben wir seit 2020 nicht gesehen.

"Wir befinden uns in einer kritischen Phase des Fluges von Halo Infinite, daher ist es extrem wichtig, Ablenkungen zu vermeiden und sich nur auf missionskritische Aufgaben zu konzentrieren", ergänzt er. "Für die Kampagne bedeutet das, dass wir maximale Anstrengungen unternehmen müssen, um sicherzustellen, dass das weitläufige, abenteuerliche Erlebnis, das ihr alle am 8. Dezember erleben werdet, so großartig wie möglich ist. Und Gameplay-Demos und Trailer erfordern nicht nur einen enormen Aufwand, um gut zu sein, sondern lenken uns von der Beseitigung von Bugs und anderen Aufgaben ab."

Endlich ein Termin für den Shooter

Abseits des Season-1-Trailers hatte Microsoft auf der gamescom 2021 den Release-Termin des Shooters bestätigt, der am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC erscheint.

Ebenso kündigte das Unternehmen einen neuen Xbox Elite Wireless Controller Series 2 im Design von Halo Infinite an, am 15. November 2021 wird indes eine limitierte Xbox Series X im Halo-Look veröffentlicht.

Darüber hinaus ist nun bekannt, welche Hardware ihr braucht, um Halo Infinite auf dem PC zu spielen.