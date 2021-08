Netflix nimmt zwei Handyspiele in sein Abo auf - ein erster Schritt ins Gaming-Gewässer

Netflix hat es getan! Wie im Mai bereits vom Unternehmen angekündigt, hat der Streaming-Dienst nun auch erste Videospiele in seinem Angebot. Dabei handelt es sich um zwei Mobile-Games, die polnische Nutzer von Netflix kostenlos herunterladen können, um das neue Angebot zu testen.

Bei den beiden Titeln handelt es sich um Stranger Things: 1984 und Stranger Things 3. Aktuell können nur Android-Nutzer in Polen von Netflix' neuem Portfolio profitieren. Die Titel sind dabei frei von Werbung und In-App-Käufen und sind ohne weitere Kosten verfügbar.

So sieht das Ganze aktuell in Polen aus.

"Es ist noch sehr, sehr früh und wir haben in den kommenden Monaten noch viel Arbeit vor uns, aber dies ist der erste Schritt", schreibt das Unternehmen auf dem offiziellen Netflix-Geeked-Account. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geeked Week, in der Netflix sein Programm für Gamer und Nerds aller Art vorgestellt hat?

Mehr Videospielinhalte für Nutzer

Neben interaktiven Erfahrungen wie Black Mirror Bandersnatch und einigen auf Videospielen basierenden Filmen und Serien wie The Witcher, Castlevania, Resident Evil, Dragon's Blood oder das kommende Arcane verfolgt Netflix nun aktiv das Ziel, auch tatsächliche Spiele mit in seine große Unterhaltungs-Wundertüte zu schmeißen. Dabei möchte sich das Unternehmen "hauptsächlich" auf Mobile-Games konzentrieren.

League of Legends Arcane befindet sich aktuell bei Netflix in der Produktion.

Wie Videogameschronicle berichtet, schrieb Netflix in einem Brief an seine Aktionäre: "Wir betrachten Spiele als eine weitere neue Inhaltskategorie für uns, ähnlich wie unsere Expansion in Originalfilme, Animation und Non-Scripted TV."

"Wir sind nach wie vor begeistert von unserem Angebot an Filmen und Fernsehserien und erwarten eine lange Phase steigender Investitionen und des Wachstums in allen unseren bestehenden Inhaltskategorien, aber da wir seit fast einem Jahrzehnt in den Bereich der Originalprogramme vorstoßen, denken wir, dass die Zeit reif ist, mehr darüber zu erfahren, wie unsere Mitglieder Spiele schätzen."