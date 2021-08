Pokémon Go: Niantic nimmt Distanz-Entscheidung zurück - größerer Radius bleibt erhalten

Pokémon-Go-Entwickler Niantic nimmt seine Entscheidung zurück, die maximale Interaktionsdistanz von Pokéstops und Arenen im Spiel zu reduzieren.

Die Interaktionsdistanz wurde nach dem Beginn der Corona-Pandemie erhöht und sollte es Spielern und Spielerinnen ermöglichen, größere Abstände einzuhalten.

Es ist ein Feature, das in der Community sehr beliebt geworden ist. Nachdem Niantic vor kurzem Pläne ankündigte, diese Distanz wieder von 80 auf die ursprünglichen 40 Meter zu reduzieren, gab es heftige Kritik daran und auch Boykottaufrufe.

Ein erster Schritt

"Von nun an wird der Interaktionsradius für PokéStops und Arenen weltweit auf 80 Meter festgelegt", heißt es in einem aktuellen Tweet.

Thank you to everyone who made your voices heard. We?ve heard you and understand that this has been a welcome benefit to many players. We?ll share more next week. (2/2) — Pokémon GO (@PokemonGoApp) August 25, 2021

Niantic hatte die Distanz testweise Anfang des Monats in den USA und Australien wieder auf 40 Meter reduziert, wie erwähnt waren viele damit nicht unglücklich. Eine Online-Petition als Protest dagegen wurde von rund 196.000 Personen unterzeichnet.

Das Unternehmen hatte damals auf die Proteste reagiert und angekündigt, eine Task Force ins Leben zu rufen, um sich anzuschauen, wie man den Spielern und Spielerinnen zum einen ein sicheres Spielen ermöglichen, zum anderen aber die eigentlichen Ziele des Spiels nicht aus den Augen verliert.

Mit Ergebnissen ist nächste Woche zu rechnen

"Wir stellen ein internes, funktionsübergreifendes Team zusammen, um Vorschläge zu entwickeln, die unseren Auftrag, Menschen zu inspirieren, gemeinsam die Welt zu erkunden, beibehalten und gleichzeitig bestimmte Bedenken berücksichtigen sollen, die in Bezug auf die Interaktionsentfernung geäußert wurden", hieß es zuletzt dazu.

Die Ergebnisse dieser Task Force möchte Niantic am 1. September 2021 präsentieren. Die Entscheidung, die Interaktionsdistanz von 80 Metern beizubehalten, wurde aber schon einmal vorab angekündigt.

Die Community erwartet mit Spannung, welche weiteren Ergebnisse es in der kommenden Woche geben wird.