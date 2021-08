Skate 4 markiert das PC-Debüt der beliebten Skateboard-Serie

Electronic Arts' Skate-Serie gibt in Zukunft ihr Debüt auf dem PC.

Bisher blieb die Hauptreihe ausschließlich PlayStation- und Xbox-Konsolen vorbehalten, Ableger schafften es auch auf Mobilgeräte und den Nintendo DS.

Zur Freude von PC-Spielern und -Spielerinnen ändert sich das mit dem kommenden Skate 4 - oder wie auch immer es am Ende heißen mag.

Bestätigung auf Twitter

Dass das neue Skate für den PC erscheint, hatte der offizielle Twitter-Account zum Spiel vergangene Nacht in einem kurzen Tweet bestätigt:

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Das im vergangenen Juni angekündigte Skate ist das vierte Hauptspiel der Reihe und der erste neue Teil seit 2010.

Viele Jahre lang hatten sich Fans sich eine Fortführung der Reihe gewünscht, die EA ihnen nun endlich gibt.

Es dauert noch, bis das neue Skate erscheint

Um die Entwicklung kümmert sich das neue Studio Full Circle, mit dabei sind auch die ursprünglichen Skate-Schöpfer Deran Chung und Cuz Parry.

Da die Entwicklung sich noch in einer sehr frühen Phase befindet - offiziell wurde Full Circle erst Anfang des Jahres gegründet -, dürfte es noch eine Weile dauern, bis Skate 4 auf den Markt kommt. Rechnet erst in ein paar Jahren damit.