Pokémon Go: Das hier ist das Event-Programm im September - Shiny Ditto, Psycho-Event und mehr

Nächste Woche beginnt der September und wenige Tage im Vorfeld hat Niantic nun das Event-Programm für den neuen Monat in Pokémon Go bestätigt.

Das betrifft unter anderem neue Events, die euch erwarten, aber auch ein neues Feature, das kommt.

Mit dabei sind unter anderem wieder ein neuer Feldforschungsdurchbruch sowie neue Rampenlichtstunden, bei denen ihr jeden Dienstag ein bestimmtes Pokémon fangen könnt.

Bundles für eine Pokémünze

Die Bundles im In-Game-Shop, die ihr für eine Pokémünze kaufen könnt, bleiben auch im September erhalten.

In diesem Monats gibt's erneut jeweils einen Fern-Raid-Pass in diesen Boxen und zusätzlich noch andere Items.

Was euch in Raids erwartet

Im Laufe des September erwarten euch die legendären Pokémon Lugia, Selfe, Vesprit und Tobutz in Raids der Stufe 5.

Lugia taucht vom 1. bis 14. September 2021 auf, anschließend begegnet ihr vom 14. September bis 1. Oktober 2021 je nach Region Selfe (Asien-Pazifik), Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien) oder Tobutz (Amerika und Grönland). Erstmals ist es auch möglich, den schillernden Exemplaren dieser Pokémon zu begegnen.

Ebenfalls vom 1. bis 14. September 2021 könnt ihr Mega-Lahmus in Mega-Raids bekämpfen, vom 14. September bis 1. Oktober 2021 ist es Mega-Hundemon.

Darüber hinaus finden folgende Raid-Stunden im September statt:

Mittwoch, 1. September 2021: Lugia

Mittwoch, 8. September 2021: Lugia

Mittwoch, 15. September 2021: Selfe (Asien-Pazifik), Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien) oder Tobutz (Amerika und Grönland)

Mittwoch, 22. September 2021: Selfe (Asien-Pazifik), Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien) oder Tobutz (Amerika und Grönland)

Mittwoch, 29. September 2021: Selfe (Asien-Pazifik), Vesprit (Europa, Naher Osten, Afrika und Indien) oder Tobutz (Amerika und Grönland)

Auch im September ist einiges los.

Community Day und weitere Events im September

Am 19. September 2021 steht der nächste Community Day auf dem Programm, der sich diesmal um das Otter-Pokémon Ottaro dreht.

Darüber hinaus beginnt zum 1. September die Jahreszeit des Schabernacks, im Zuge dessen könnt ihr Hoopa erstmals in Pokémon Go fangen. Am 5. September 2021 findet ein eintägiges Event mit weltweit merkwürdigen Phänomenen statt. Ebenso gibt's eine neue Spezialforschung, bei der Teile erst zu bestimmten Events freigeschaltet werden.

Vom 8. bis 13. September 2021 kehrt das Psycho-Spektakel zurück, das auch ein neues Pokémon einführt. Vom 21. bis 28. September 2021 findet wiederum die Fashion Week statt.

Und wenn ihr auf der Suche nach Giovanni seid, werdet ihr im September nicht fündig, denn laut Niantic kann er während dieser Jahreszeit nicht mit einem Super-Rocket-Radar aufgespürt werden.

Neues Feature für Entwicklungen

Zu guter Letzt ist ein neues Vorschaufeature für Entwicklungen in Arbeit, das "irgendwann im September" eingeführt werden soll.

Dieser zeigt euch schon vor der Entwicklung an, welche WP das entwickelte Pokémon später hat. Auf dem neuen Vorschaubildschirm seht ihr dann:

Das aktuelle Pokémon und seine WP

Das entwickelte Pokémon und die geänderten WP

Die Ligen, in denen das entwickelte Pokémon eingesetzt werden kann

Zuletzt hatte Niantic einen Rückzieher gemacht, nachdem man in den USA und Australien die Interaktionsdistanz mit Arenen und Pokéstops testweise wieder auf 40 Meter reduzierte, was massive Kritik und Protestaufrufe aus der Community zur Folge hatte.