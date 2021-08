Prime Gaming: Diese Bonusinhalte bekommt ihr im September - Genshin Impact, Fall Guys und mehr

Auch im September gibt's für Nutzer und Nutzerinnen von Prime Gaming wieder eine Reihe Bonusinhalte für verschiedene Spiele.

Darüber hinaus könnt ihr euch auch noch mehrere Titel komplett kostenlos für den PC sichern.

Die Angebote sind jeweils für begrenzte Zeit verfügbar. Wer Mitglied von Amazon Prime ist, kann sich das Angebot auf dieser Seite einmal näher anschauen.

Kostenlose Spiele im September 2021

Insgesamt sieben verschiedene Spiele könnt ihr euch ab dem 1. September 2021 kostenlos über Prime Gaming holen. Vielleicht ist ja was für euch dabei?

Wenn ihr schon immer begeistert Völkerball gespielt habt, könnte Knockout City von Velan Studio und Electronic Arts was für euch sein, während euch mit Sam & Max: Hit the Road auch ein echter LucasArts-Adventure-Klassiker erwartet.

Verfügbar sind außerdem das Puzzle-Jump-and-Run Candleman: The Complete Journey, in Puzzle Agent löst ihr zahlreiche Herausforderungen, mit Geheimakte 2 ist ein weiteres Adventure vertreten, Tools Up ist ein Couch-Koop-Titel und Unmemory rundet das Aufgebot als textlastiges Mystery-Game und Noir-Thriller ab.

Der Kalender für den September 2021

Hier ein kleiner Überblick über das, was in den letzten Tagen verfügbar ist und im Laufe des Septembers hinzukommt: