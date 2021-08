Saints Row: Neues 7-Minuten-Video zeigt euch mehr vom Spiel - ein Überblick über Volitions Vision

Nach dem ersten CGI-Trailer zur Opening Night Live auf der gamescom 2021 haben Deep Silver und Volition ein neues, umfangreicheres Video zum neuen Saints Row veröffentlicht.

Unter dem Namen "Welcome to Santo Ileso" vermittelt es euch in rund sieben Minuten mehr Eindrücke vom Spiel und erklärt die Vision der Entwickler für das Spiel.

Kommentiert wird das Video von US-Schauspielerin Bryce Charles, der Stimme des weiblichen Bosses in Saints Row.

Das steckt in der Notorious Edition

In begrenzter Stückzahl wird es im Handel eine physische Notorious Edition des Spiels geben. Diese enthält:

Das komplette Saints-Row-Spiel

Das Idols Anarchy-Pack, das einen digitalisierten Idols DJ-Helm, einen hübschen, aber brutalen Idols Twinkle-Schläger und ein neonbeleuchtetes Scrambler-Bike enthält

Das "Saints Criminal Customs"-Pack, ein digitales Paket für Vorbesteller des physischen Produkts, das das Saints Custom Cabrio und die Saints Custom Stab Jacket enthält

Das "Los Panteros American Muscle"-Bundle - mit dem Los Panteros "El Lanzador" Heavy Weapon Skin und dem Custom "Fury" Motorcycle

Der Expansion Pass, der das Gameplay um drei zusätzliche Episoden erweitert, sowie Saints Row: The Third Remastered.

Davon abgesehen gibt's drei Editionen des Spiels: Standard, Gold und Platinum. Ihr könnt sie digital wie folgt vorbestellen:

Ein kompletter Reboot

Nach Saints Row 4 und Gat Out of Hell stellt das neue Saints Row einen kompletten Reboot mit neuer Geschichte und neuen Charakteren dar. Schauplatz ist die fiktive Stadt Santo Ileso im Südwesten der USA.

Mehr über die Beweggründe der Entwickler für einen Reboot könnt ihr in meiner Vorschau zum Spiel nachlesen, außerdem gibt's gerade Saints Row: The Third kostenlos im Epic Games Store.

Saints Row erscheint am 25. Februar 2022 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PS4 und PC.