Diese Dante-Figur für 3.600 Euro zeigt, dass es Next-Gen-Grafik auch im echten Leben gibt

Es soll immer größer, besser, schöner und vor allem realitätsnaher werden. Viele Spiele wie Assassin's Creed Valhalla, The Last of Us oder Hellblade: Senua's Sacrifice haben mit ihrer realistischen Grafik beeindruckt - ganz zu schweigen von Simulatoren wie MFS.

Im echten Leben kann höchstens eine Brille dabei helfen, der Optik ein Upgrade zu verpassen, richtig? Falsch! Na ja, zumindest wenn man sich diese unfassbar teure Statue von Dante aus Devil May Cry 5 anschaut. Mit 109 Zentimetern Höhe, 30 Kilogramm Gewicht und einem Silikonkopf mit Kunsthaareinsätzen kommt sie dem nahe, was ich als Real-Life-Grafik-Update bezeichnen würde.

Der schicke Dante kann bereits vorbestellt werden - gegen eine dreistellige Gebühr. Hier seht ihr das etwa 3.600 Euro teure Stück Gamer-Deko:

Besser als das Original?

Bei halber Körpergröße besitzt der von Prime1-Studio entworfene Dante in der "Black Label"-Edition neben dem Kopf aus Polystone auch einen Silikonschädel, der so aussieht, als hättet ihr eure Grafikeinstellung von "Mittel" auf "Hoch" gesetzt.

Dantes Haare sehen super weich aus und sogar sein Bart ist aus den feinen Härchen gemacht. Auch die Haut wirkt elastischer. Da kann der Kunststeinkopf mit seinen dicken Haarsträhnen und den angemalten Barthaaren einfach nicht mithalten.

Derselbe Mann und doch irgendwie nicht...

Selbst der Dante aus dem Spiel sieht nicht unbedingt besser aus als sein Real-Life-Zwilling.

Echte Nieten und Reißverschlüsse aus Metall schmücken seinen typischen roten Mantel, sogar sein Gürtel hat eine funktionierende Schnalle. Aber wozu sollte man denn seinen Gürtel aufmachen wollen?

Mit einer maßgetreuen Nachbildung des Schwertes Rebellion und den beiden Pistolen Ebony & Ivory kommt die handgefertigten Modelle zwischen November 2022 und Februar 2023 zu allen Bestellern ins Haus.

So realistische Videospielstatuen gab es bisher nur selten. Gut, für diesen Preis kann sich kaum jemand eine solche Figur leisten. Da greifen die meisten doch lieber zur konventionellen Hartplastik-Figur, oder?