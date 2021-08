Far Cry 6 bestes Feature steht nicht auf der Packung: Auf dem Hintern rutschen.

Die mit Abstand schönste Überraschung an Far Cry 6, das ich vorletzte Woche über fünf Stunden anspielen durfte, habe ich eher zufällig bemerkt. Dabei ist es eigentlich nur eine Design-Kleinigkeit, aber sie hatte wahnsinnige Auswirkungen auf meinen Spielgenuss und ist einer der Gründe, dass ich mich doch sehr auf den neuen Teil der Serie freue.

Selbstverständlich war das nicht, denn schon der vierte Teil trat irgendwie auf der Stelle und seither kamen, lange Spin-offs mitgezählt, drei weitere Spiele hinzu, die die Formel nur leicht abwandelten. Teil fünf habe ich sogar auf einer sehr bitteren Note zur Seite gelegt, nachdem der Abspann durch war. Ich hatte wirklich das Gefühl, ich sei am Ende mit der Reihe. Und jetzt eben Far Cry 6, das wieder das Muster nicht neu denkt? Musste ich eigentlich nicht haben, dachte ich. Die fünf Stunden, die ich das Spiel im Stream zocken durfte, haben aber klargemacht, dass ich meinen Abschied von diesem Open-World-Shooter erstmal vertagen muss - und das hat in erster Linie mit Physik zu tun.

Far Cry 6 feiert die Bewegung - mit Physik!

Wer mal einen Teil der Reihe gespielt hat, kennt es gut, dieses elegante Schlittern auf dem Hosenboden, das der jeweilige Far-Cry-Dschungelheld hinlegt, wenn man aus dem Sprint die Ducken-Taste drückt. Eine schön dynamische Bewegung, die jedes Spiel besser macht, in dem sie vorkommt. Wo diese Aktion aber sonst unweigerlich nach ein paar Metern endete, damit der Spieler nicht zufällig an einem vom Aussterben bedrohten Tier vorbeirauscht, dem er das Fell abziehen könnte, läuft es in Far Cry 6 anders: Sie geht nun so lange weiter, wie es physikalisch Sinn macht. Und meine Güte, macht das Spaß!

Hach, was habe ich solche Palmen vermisst. Viel mehr Far Cry geht nicht (entschuldigt die Qualität, die ersten drei Bilder sind Captures von Mitschnitt meiner Session).

Die riesige Insel Yara, die ich in einem anderen Artikel nur für euch vermessen habe (Spoiler: Yara dürfte die größte Far-Cry-Spielwelt bisher sein), ist ein wunderbar zerklüfteter Spielplatz, der fast immer Gelegenheit bietet, sich auf den Hintern zu werfen, und 20, 30, 40 Meter einen Hang oder ein Dach runterzubollern, am Ende zu springen, den Fallschirm (den man diesmal direkt bekommt) oder die Wingsuit (die auch nicht sehr viel länger dauert) aufzureißen und durch die Lüfte zu segeln - und vorzugsweise nach der Landung auf einer Schrägen direkt weiter zu rutschen. Man kommt in einen wunderbar dynamischen Flow der Bewegung, erklärt sie geradezu zur Kunstform und spielt dadurch auch deutlich aggressiver.

Es ist ein in seinem Schwung deutlich aufregenderes Spiel, das geradezu auffordert, mal nicht den altbekannten Ablauf durchzuexerzieren. Welcher das sein soll? Ernst gemeinte Frage? Wisst ihr doch: "Alarm aus der Ferne ausschießen, Sniper leise aus dem Weg räumen und dann rein wie Sam Fisher nach einem Black Friday Schalldämpfer-Sale. Den Ablauf meine ich. Der ist hier nach wie vor möglich, Ubisoft warf das Konzept der gut verteilten Außenposten für Teil 6 nicht um. Aber jetzt hat man immerhin deutlich mehr Lust, richtig auf die sprichwörtliche Kacke zu hauen und wie ein Teufel aus dem Wald Angst und Verderben unter der Opposition zu schüren. Ich habe den Effekt an mir sofort gespürt.

Hier geht es los. Und wenn man rauszoomt sieht man, da kommen noch sooo viele Hügel zum Runterrutschen mehr.

Was ich ebenfalls gespürt habe: Wie sehr ich einen Urwald wie diesen vermisst habe! Nach dem spielbaren Intro beginnt die eigentliche Kampagne von Far Cry 6 am Strand einer kleineren Insel namens Isla Santuario. Schon der Blick über den Sand, vorbei an einem nostalgisch stimmenden Weltkriegsbunker den Palmendschungel zum Landesinneren hinauf, kitzelte angenehm Assoziationen bis weit in die Vergangenheit der Serie. Himmelblaues, klares Wasser, Kriegsschiffe in der Ferne und Rauchschwaden gegnerischer Außenposten, die aus dem einladenden Grün emporsteigen.

Überhaupt wirkt die Welt wesentlich lebendiger und glaubwürdiger als zuletzt das Stückchen Montana in Far Cry 5. Es kommt auch seltener zu Kämpfen, sofern ihr euch nicht direkt als Guerilla zu erkennen gebt, was ich sehr erfrischend fand. Ich habe viele Dörfer und Siedlungen gesehen, in denen sich zahlreiche Zivilisten tummelten, die sind zwar auch mehr oder weniger Kulisse, aber man kauft Yara mehr ab, das hier mal jemand lebt - oder es zumindest versucht. Ich war richtig traurig, dass ich es in den mehr als fünf Stunden nicht in die große Hauptstadt Esperanza geschafft habe. Aber die einzelnen Bezirke der Hauptinsel sprechen unterschiedliche Level-Empfehlungen aus, der Weg dorthin war elend lang, voller schwer bewaffneter Checkpunkte und Flugabwehrgeschosse verhinderten, dass ich mit dem Hubschrauber oder Flugzeug die Reise antrat. Aber ja: Ich war gerne auf Yara, sogar die Palmen fallen um, wenn man sie sprengt oder mit einem Fahrzeug drüberfährt.