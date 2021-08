Klappe zu: The Last of Us hat das Material für die Pilotfolge scheinbar im Kasten

Folge eins der Serie zu The Last of Us ist im Kasten! Darauf deutet zumindest ein Instagram-Post von Regisseur Kantemir Bagalov hin.

Bagalov ist für die Pilotfolge der Serie zu The Last of Us verantwortlich. Wenn er ein Foto einer leeren Klappe postet und diese mit der Nachricht "Mein Job hier ist erledigt" postet, dann ist die Nachricht ziemlich eindeutig.

"Ich bin wirklich dankbar für die Gelegenheit", fügte Balagov hinzu. "Es war eine tolle Erfahrung mit Höhen und Tiefen."

Bagalov bedankte sich sogar namentlich bei einigen Schauspielern. So zum Beispiel beim Hauptdarsteller Pedro Pascal sowie bei Nico Parker, Kameramann Ksenia Sereda und Naughty Dog Co-Präsident Neil Druckmann, der für die Serie als Autor tätig ist.

Die Pilotfolge dürfte zehn Millionen Dollar gekostet haben. Berichten zufolge soll jeder Episode ein solches Budget zur Verfügung stehen. Damit lässt sich sicher was Nettes machen.