Das Dead Space Remake zeigt sich heute erstmals in einem Live-Stream

EA Motive veranstaltet heute, am 31. August, einen Livestream zu Dead Space. Bei diesem bekommt ihr einen ersten Blick in das Remake des Horror-Klassikers von 2008.

Wer Lust auf einen "sehr frühen Blick auf die Entwicklung" hat, kann sich um 19:00 Uhr auf dem offiziellen Twitch-Kanal von EA Motive einfinden.

Neben einem kleinen Teaser aus dem Juli wird es das erste Mal sein, dass ihr mehr über das Spiel zu sehen bekommt.

The passionate team at @MotiveStudio are bringing you in for a very early look at the development of #DeadSpace.



Tune in to our stream tomorrow at 10am PT / 1pm ET. https://t.co/woBW8jSB8z pic.twitter.com/Jb1D0foen9 — Dead Space (@deadspace) August 30, 2021

Was genau gezeigt werden soll, hat das Studio noch nicht verraten. Der Wortlaut von EA Motive lässt vermuten, dass es zumindest noch kein Gameplay zu sehen geben wird. Aber wir lassen uns natürlich gerne überraschen. Was erhofft ihr euch vom heutigen Livestream?

Dead Space könnte Berichten zufolge schon im nächsten Jahr erscheinen - spätestens aber im März 2023. Das Spiel ist dann für PC, Xbox Series X und S sowie PlayStation 5 verfügbar.