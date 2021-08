Will Smith bekämpft Aliens jetzt in Fortnite, aber anders als ihr denkt

Fortnite angelt sich mit Will Smith den nächsten Star für ihre inzwischen beachtenswert große Skin-Kollektion. Nach After Earth, Independence Day oder Men in Black kommt Will Smith nun auf die Insel, um seine Expertise im Kampf gegen Aliens in der aktuellen Sci-Fi-Saison einzubringen - aber nicht in typischer Anti-Alien Aufmachung.

Dieser Smith kommt aus der Bad-Boys-Trilogie und heißt Mike Lowery, was so gar nichts mit Außerirdischen zu tun hat. Für 1500 V-Bucks könnt ihr Will Smith, sorry, ich meine natürlich Mike Lowery erhalten. Über diesen kleinen Haken kann man aber durchaus hinwegsehen.

Mit Rollkragen-Shirt und runder Sonnenbrille reiht sich der bekannte Schauspieler in eine Reihe von Fortnite-Features ein.

Bad boys, bad boys whatcha gonna do? Tja, das fragen sich die Aliens jetzt sicher auch.

Erst kürzlich konnten Fortnite-Spieler ein Konzert von Ariana Grande live mitverfolgen und ein paar passende Goodies abstauben. Mal sehen, welchen Star Epic Games das nächste Mal ausgräbt.