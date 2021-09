Neue Spiele für den Xbox Game Pass im September angekündigt - Halo Infinite schon jetzt installieren

Neuer Monat, neues Xbox-Game-Pass-Update. Am Nachmittag hat Microsoft eine Reihe neuer Titel für sein Spiele-Abo auf Xbox und PC angekündigt.

Dabei verweist das Unternehmen unter anderem noch einmal auf drei Klassiker, die vor kurzem ins Programm aufgenommen wurden.

Dabei handelt es sich um Quake (Cloud, Konsole und PC), Quake 2 sowie Quake 3 Arena (beide PC), mit denen ihr einige nostalgische FPS-Gefühle wieder aufleben lassen könnt.

Neue Spiele im September

Kommen wir zu den neuen Spielen, die euch jetzt bis zirka Mitte September erwarten. Hier geht es bereits morgen, am 2. September 2021, mit insgesamt vier Titeln los: Craftopia (Cloud, Konsole und PC), Final Fantasy 13 (Konsole und PC), Signs of the Sojourner (Cloud, Konsole und PC) sowie Surgeon Simulator 2 (Cloud, Konsole und PC).

Am 7. September 2021 erwartet euch dann Crown Trick (Konsole und PC), zwei Tage später, am 9. September 2021, folgen mit Breathedge (Cloud, Konsole und PC), Nuclear Throne (Konsole und PC) sowie The Artful Escape (Konsole und PC) dann noch drei weitere Spiele.

Spielt ab morgen Final Fantasy 13 im Xbox Game Pass.

Diese Spiele verlassen den Xbox Game Pass

Eine Reihe von Spielen verlässt in Kürze den Xbox Game Pass, angefangen mit Red Dead Online (Cloud und Konsole) am 13. September 2021.

Am 15. September 2021 verlassen dann außerdem Company of Heroes 2 (PC), Disgaea 4 (PC), Forza Motorsport 7 (Cloud, Konsole und PC), Hotshot Racing (Cloud und Konsole), The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics (Cloud, Console und PC) und Thronebreaker: The Witcher Tales (Cloud und Konsole) die Game-Pass-Bibliothek.

Halo Infinite schon jetzt installieren

Bis ihr Halo Infinite endlich spielen könnt, dauert es noch eine Weile. Am 8. Dezember 2021 erscheint 343 Industries' Shooter auf Konsole und PC.

Nutzer und Nutzerinnen des Xbox Game Pass können den Shooter aber zumindest schon einmal vorab installieren - und zwar ab heute! Einfach die entsprechende Produktseite auf Xbox oder PC aufrufen (Kampagne sowie Multiplayer) und los geht's.