PS-Plus-Spiele für September bestätigt: Hitman 2, Overcooked und Predator gratis!

Ja, diesmal wurden die PS-Plus-Spiele für den September schon wieder vorab geleakt und wir können nun bestätigen: Sie waren alle richtig! Diesen September werdet ihr in der Kollektion mit Hitman 2, Overcooked: All You Can Eat und Predator: Hunting Grounds beglückt.

Der gute alte Agent 47 mit seiner ikonischen Glatze und dem Barcode am kahlen Schädel dürfte den meisten ja bekannt sein. Falls ihr es bisher aber noch nicht geschafft habt, euch näher mit dem berühmten Todbringer in Menschenform bekannt zu machen, habt ihr jetzt die Gelegenheit, denn Hitman 2 könnt ihr im September mit dem PS-Plus-Abo kostenlos spielen. Der Action-Thriller bringt euch in verschiedene Gebiete von der Hitze Kolumbien bis hin zu den Straßen von Miami, um eure Mord-Ziele lautlos auszuschalten.

Eure Freunde essen oder mit den Freunden essen, ihr habt die Wahl!

Wenn ihr schon immer ein Spiel spielen wolltet, bei dem ihr eure Freunde und Partner fröhlich anbrüllen könnt, wenn sie die Pasta anbrennen lassen, dann wäre vielleicht Overcooked: All You Can Eat was für euch. Das fröhlich bunte Koch-Koop-Spiel von Team17 kann richtig Laune machen oder die eine oder andere Freundschaft auf spaßige Weise zerstören - kommt drauf an! Das Party-Spiel gibt es im Gegensatz zu den anderen aber ausschließlich für die PS5 gratis.

Falls ihr es etwas weniger appetitlich wollt als köstliche Kochstunden, dann seid ihr vielleicht beim Predator richtig, denn da geht es ordentlich zur Sache. Egal, ob ihr jagt oder zur Beute werdet, der asymmetrischen Shooter sorgt für ein aufregendes Kräftemessen mit dem Alien-Feind - ähnlich, wie man das vielleicht von beliebten Multiplayern wie Dead by Daylight kennt. Viel Spaß dabei, eure Kumpels quer über die Karte zu jagen oder vor dem Monster zu fliehen.

Eben diese Titel gibt es ab dem 7. September, bis dahin habt ihr noch für die August-Games Zeit. Die richtig großen AAA-Spiele waren im August ja weniger dabei, aber vielleicht lacht euch ja diesen Monat etwas an?