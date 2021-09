Warum Baldur's Gate 3 immer mehr zum Paradies für PnP-Fans wird!

Seit einem Jahr gibt es die Early Access von Baldur's Gate 3 schon. Erst gestern hat der brandneue Patch Nummer 15 einigen weiteren Bugs den Kampf angesagt. Das fantasievolle Parasiten-Abenteuer liegt mir wohl besonders am Herzen, weil ich damit eine Quarantäne von neun Tagen verbracht und mein allererstes Feature hier auf Eurogamer über diese schräge Zeit geschrieben habe.

Trotz kratzbürstiger Charaktere konnte das DnD-Großprojekt von Larian Studios mich auf schrullig-sympathische Weise mitreißen, aber zum Launch gab es auch noch eine Menge zu tun. Bugs kamen nicht zu knapp und auch in Sachen Atmosphäre gab es noch viel Potenzial nach oben - und genau da hat Larian Studios im vergangenen Jahr einiges draufgelegt, um so viel DnD wie möglich ins Spiel zu packen. Aber wie schlägt sich BG3 mittlerweile nach einem Jahr Early Access? Das habe ich mir noch einmal genau angesehen!

Weniger Glitches, mehr Rollenspiel Besonders der Anfang des Spiels auf einem tentakeligen Luftschiff, war zum Launch der Early Access noch ein munteres Glitch-Fest. Mittlerweile sieht die höllische Eröffnung deutlich flüssiger und übersichtlicher aus und man versteht plötzlich auch, was man eigentlich tut soll. Im Spiel gibt es nämlich mittlerweile eine Art Tutorial-Funktion, die am Bildschirmrand bestimmte Funktionen erklärt. Ich hab es in diesem Durchgang endlich mal geschafft, fieser zu spielen... also zumindest mal nicht jeden popeligen NPC in Nöten zu retten und jeder alten Dame über die Straße zu helfen, das ist für mich schon fies. Wenn man verschiedene Wege ausprobiert, merkt man dann erst, wie viel Rollenspiel mittlerweile in BG3 steckt: Unterschiedliche Wege, nicht nur Schwarz-Weiß-Entscheidungen gehen, sondern oft gibt es auch einen Mittelweg. Jede Spielweise wird stets mit passenden Dialogen, Reaktionen der NPCs und intimen Momentchen mit der Party belohnt. Ein Jahr und meine Astarion-Begeisterung ist ungebremst Vielleicht eine unbeliebte Meinung, aber: Skyrim und Co. waren für mich spaßige Games, fühlten sich aber weniger nach "echtem" Rollenspiel an. Man ist stets ein völlig profilloser Hansdampf in allen Gassen, der gleichzeitig zur Diebesgilde, dem Ring der Assassinen und gleichzeitig zur rechtschaffenen Kriegergilde gehören kann. Das geht in BG3 nicht: Deine Entscheidungen haben Konsequenzen und verändern die Welt, manche Wege bleiben dadurch verschlossen, die gewählten Optionen werden aber umso intensiver. Von Elf über Tiefling bis hin zum Druiden-Charakter habe ich jetzt verschiedene Konzepte mit unterschiedlichen Hintergrundgeschichten getestet und mich sehr über die verschiedenen Reaktionen der NPCs gefreut. Auch kann man als Halblingskrieger zum Beispiel andere Problemlösungen wählen als als Mitglied des Klerus und diese Details wurden auch von Patch zu Patch immer mehr. Kein Wunder, immerhin gab es bisher 5 große Updates und 15 kleinere Hotfix-Pakete für das parasitäre Abenteuer.

Tierisch schön, diese vergessenen Reiche! Aber nun zu den Druiden, die mit einem riesigen Content-Update im Juni ins Spiel kamen, mit neuen Gameplay-Ideen im Gepäck. Ich könnte zum Beispiel Stunden lang nur in der Biest-Form mit verschiedenen Tieren unterhalten, weil sie einfach so niedlich und realistisch animiert sind. Mit einem Druiden-Charakter kann man sich nämlich in verschiedene Wesen verwanden von der putzigen Miezekatze bis hin zum imposanten Bär, besondere Fähigkeiten annehmen und mit anderen Tieren sprechen. Für Story-Fans wie mich ist aber besonders interessant, dass Druiden im ersten Kapitel schlichtweg eine große Rolle spielen und es dadurch einige neue Dialog-Optionen und Plot-Wege ermöglicht, einen zu spielen. Insgesamt wurden die Gespräche in BG3, egal ob mit NPCs oder der eigenen Gruppe wider Willen weiter ausgefeilt, es gibt noch mehr Begegnungen, streitpotenzial, aber auch Hintergrundwissen über die Party zu hören. Ich meine: Können diese Bärchenaugen lügen? Um das ganze noch "rollenspieliger" zu machen, kann man seit dem letzten großen Update außerdem auch die allgegenwärtigen DnD-Würfelwürfe boosten. Der Zauber eines Gruppenmitglieds kann jetzt dafür sorgen, dass ihr ein Schloss leichter knacken oder einem NPC besser dreist ins Gesicht lügen könnt, wie es auch am RPG-Spieltisch in Mamas Keller früher so war. Klar, man könnte am Druiden-Update kritisieren, dass es bisher nicht viele neue Klassen gab, aber vielleicht will man sich auch eine Menge an Inhalten für den offiziellen Release aufsparen, um noch für Überraschungen zu Sorgen. Ich hätte nichts dagegen, denn dann hätte ich noch einiges, worauf ich mich freuen kann. Immerhin hab ich laut Steam insgesamt schon 87 Stunden in den Vergessenen Reichen verbracht... und dabei gibt es bisher nur ein Story-Kapitel!