Battlefield 2042: Startdatum der Beta vermeintlich geleakt - ein Insider ist anderer Meinung

So wie es aussieht, wurde das Veröffentlichungsdatum der Beta von Battlefield 2042 womöglich von einem italienischen Händler geleakt.

Auf einem Werbebild der italienischen Webseite Media World stand die Aufschrift: "Wenn Sie dieses Produkt bis zum 3. September 2021 vorbestellen, erhalten Sie Zugang zur frühen Beta des Spiels vom 6. bis zum 11. September". Hat sich da jemand zu früh verplappert?

Laut VGC hält Electronic Arts in einer Stellungnahme weiter an seinem Veröffentlichungszeitfenster im September fest. Einen festen Termin für den Start der Beta hat das Unternehmen noch nicht angegeben.

Der bekannte Insider Tom Henderson behauptet, ganz im Gegensatz zum möglichen Leak des italienischen Händlers, dass die Beta am 22. September 2021 starten wird - genau einen Monat vor dem Release des Spiels.

The #BATTLEFIELD2042 Beta is September 22nd.



I'll give away 10 copies of #BATTLEFIELD2042 to 10 random people that Retweet this if it ends up not being true. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 1, 2021

Henderson ist sich sogar so sicher, dass er zehn Kopien des kommenden Shooters verschenkt, wenn er nicht richtig liegt. Das sind je nach Plattform immerhin 600 bis 800 Euro, die er da verwettet.

Battlefield 2042 erscheint am 22. Oktober 2021 für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S. Diesen Monat geht es bereits in die Beta, nur wann genau ist die Frage. Der Vorverkauf für Cheat-Software hat leider auch schon begonnen.