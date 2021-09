Die Crysis Remastered Trilogy erscheint diesen Oktober im Paket und einzeln!

Angekündigt war eine Remastered Trilogy von Crysis schon eine ganze Weile, nun wissen wir auch, wann ihr euch daran erfreuen könnt und: am 15. Oktober 2021 kommt das Paket für PC, Xbox One und PS4 und via Abwärtskompatibilität auch für die neusten Konsolen. Eine Switch-Version soll ebenfalls folgen, auf die müsst ihr aber ein bisschen länger warten.

Dass die Trilogie irgendwann im Herbst kommt, war schon bekannt, jetzt steht das Release-Datum fest. Paket enthält dabei die Remaster-Versionen der drei Crysis-Kampagnen in aufgehübschter Form. Während ein Remaster des ersten Teils seit letztem Herbst einzeln erhältlich ist, soll das dann auch für die beiden anderen Spiele gelten. Ihr müsst also nicht zwingend die Trilogie kaufen, um die Neuauflagen der Nachfolger zu genießen.

Mit den Crysis-Remaster habt ihr nun die Möglichkeit, den Shooter statt mit maximal 30 fps jetzt mit 60fps und in einer dynamischen Auflösung zwischen 1080p und 4K zu erleben. Auch die Texturen und Lichteffekte wurden laut Crytek ordentlich aufpoliert. Auf den neusten Konsolen, PS5 und Xbox Series X/S, soll die Sci-Fi-Action aber laut dem Studio besonders flüssig über den Bildschirm gehen.

Mit dieser Neuauflage des Shooters will man vor allem diejenigen Leute ins Boot holen, die damit noch nicht in Berührung gekommen sind, aber es finden sich bestimmt auch einige eingefleischte Fans, die sich die Reihe noch einmal reinziehen wollen.

In Sachen First-Person-Shooter ist neben Crysis bald ohnehin so einiges los, denn am 6. Oktober gibt es Far Cry 6, kurz nach der Trilogie erscheint schon Battlefield 2042 und im November dann das neue Call of Duty Vanguard. Da gibt es also im Herbst so einiges zu ballern für FPS-Fans.