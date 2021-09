Lost in Random: Wenn Tim Burton, Lewis Carroll und Miyazaki ein Spiel gemacht hätten

Lost in Random kommt einem irgendwie bekannt vor, denn es erinnert stark an verschiedene Fantasy-Bücher oder Märchen-Filmen. Das Spiel macht aber trotzdem sehr vieles anders, als man von einem Action-Abenteuer erwarten würde und das wurde nicht nur in einer ersten Demo klar. Auch im Gespräch mit den Entwicklern Klaus Lyngeled und Olov Redmalm gab es einige kreative Einblicke in die Ideen hinter der dunklen Fabel.

Das knuffige Gemurmel von Dicey bietet euch obendrauf den ein oder anderen witzigen Spruch oder Seitenhieb in den Untertitel und so etwas liegt dem Dialog-Autor des Spiels auch: Ryan North hat unter anderem die humorvoll-schrägen Adventure-Time-Comics geschrieben.

Der kleine Würfelkumpel ist außerdem überraschend niedlich für einen Kasten mit zwei Beinen, was vor allem an seinen putzigen Kauderwelsch-Geräuschen liegt, die laut Olov auf schwedischen Flüchen basierten.

Was kann ein kleines Mädchen in einer diktatorischen Welt groß ausrichten? Plötzlich sehr viel, denn durch eine glückliche Wendung findet Even ihren eigenen Würfelbegleiter: Dicey und erhält plötzlich die Möglichkeit, etwas gegen die böse Königin zu unternehmen.

"Die Königin kommt zu Odd, die 12 Jahre alt wird. Sie würfelt eine 6, also muss sie mit der Königin nach Sixtopia geschickt werden, um bei ihr zu leben", erklärt Olov. "Even ist am Boden zerstört und merkt, dass mit der ganzen Sache etwas nicht stimmt, die Königin scheint nicht sehr nett und Odd scheint nicht sehr glücklich zu sein, also beschließt sie (Even) kurz darauf, von zu Hause wegzulaufen."

Noch nie gehört von Lost in Random? Fans düsterer, morbider Märchen sollten jetzt die Ohren spitzen! Es handelt sich nämlich um ein fantasievolles Action Adventure vom Indie-Studio Zoink!, gepublisht von EA Games, das in einer unbeständigen Brettspielwelt angesiedelt ist.

Viele Einflüsse...

Eine große Inspirationsquelle dieser schrägen Welt erklärt Klaus: "Ich bin mit vielen alten Märchen aufgewachsen, wie zum Beispiel den Grimm-Märchen, die ich natürlich mag, weil sie so düster sind. Außerdem bin ich eigentlich Däne und einer der großen Autoren dort ist H. C. Anderson, der die kleine Meerjungfrau und so Sachen geschrieben hat", so der Chef-Entwickler. "Es ist etwas, mit dem man durchweg aufgewachsen ist und das auf jeden Fall eine Art Grundgerüst für mich ist."

Dieser Märchen-Touch zeigt sich auch an den vielen schrägen Dingen, die in Random passieren können, ohne dass sie erklärt werden müssen: "Es gibt keine wirklichen Regeln, was es ungewisser macht", so Klaus. Ähnlich wie in einem Traum oder den Fabeln unserer Kindheit gilt: "Hier kann also an jeder Ecke alles passieren."

Optisch vielleicht eine der spannendsten Spiele-Looks des Jahres... der nach Screenshots schreit!

"In Onecroft (der ersten Region des Spiels) gibt es diese riesigen Teekannenhäuser", bringt Olov als Beispiel an, "und es ist irgendwie gruselig oder unheimlich, wenn man denkt: Warum gibt es hier riesige Teekannen? Wer hat die gemacht? Gab es früher riesige Menschen?" Eine Erklärung dafür braucht es aber nicht, ähnlich wie in den Welten der Studio-Ghibli-Filmen, des Zeichners Shaun Tan oder der Serie Over the Garden Wall.

Eine weitere Ideenquelle springt schnell ins Auge: "Viele Inspirationen kommen auch aus Filmen wie Nightmare Before Christmas", erklärt Klaus und weiter: "Ich bin auch ein großer Fan von Roald Dahl, Charlie und die Schokoladenfabrik und anderen Werken, die er geschrieben hat. Er hat eine Menge wirklich cooler Sachen verfasst und die sind an einigen Stellen sogar ziemlich düster, was ich wirklich mag."

Die klare Hommage an Nightmare Before Christmas und Co. schwingt auch im Soundtrack mit, denn die Musik klingt extrem nach "Tim-Burton-Komponist" Danny Elfman. Tatsächlich handelt es sich aber um Blake Robinson, der schon die Soundtracks zu spielen wie Terraria oder the Stanley Parabel geschaffen hat.

"Ich glaube, Klaus hat nach Tim-Burton-esker Musik gegoogelt oder nach Komponisten, die nach Tim Burton klingen und dann hat er Blake gefunden und es war einfach so perfekt", so Olov. Egal, wie oft sich das Team noch umsah, man kam immer auf Blake zurück und das ist auch gut so: Die Musik von Lost in Random passt einfach wie die Faust aufs Würfelauge.

Auch die Benutzeroberfläche ist ein düsterer Märchen-Augenschmaus!

Brettspiele, Märchen, Stop-Motion-Filme, Illustrationen und Musik... viele Ideen wurden da zusammengewürfelt und trotzdem wirkt alles gar nicht so "Random", sondern ziemlich stimmig. Zoink! hat der Story nämlich kein 0815-Action-Gameplay übergestülpt, sondern versucht sich an neuen Wegen, um das Brettspiel-Thema der Welt zu unterstreichen.