Marvel's Avengers: Gratis Black-Panther-Bundle mit PS Plus - das steckt drin

Aktuell könnt ihr euch ein kleines Geschenk für Square Enix' und Crystal Dynamics' Marvel's Avengers sichern, wenn ihr auf der PlayStation spielt.

Voraussetzung dafür ist allerdings, dass ihr PlayStation Plus abonniert habt.

Trifft dies zu, könnt ihr euch als Abonnent oder Abonnentin euer Geschenk jetzt in Sonys PlayStation Store abholen.

Das steckt im PlayStation-Plus-Bundle

Das kostenlose Black-Panther-Bundle für PlayStation-Plus-Nutzer und -Nutzerinnen umfasst insgesamt drei Objekte fürs Spiel.

Zum einen erhaltet ihr ein Outfit mit dem Namen Nachthimmel, zum anderen das Namensschild Black Panther 031. Zu guter Letzt beschert euch das Geschenk noch 100 Units.

Ihr bekommt das Bundle hier im PlayStation Store für PlayStation 5 und hier für die PS4-Version.

MCU-Outfit für Black Panther erhältlich

Abseits dessen gibt es jetzt auch noch ein brandneues Outfit zu Black Panther zu kaufen, basierend auf dem Design aus den Filmen des Marvel Cinematic Universe.

So sieht da Ganze aus:

The Black Panther is here. ?



Inspired by the Marvel Cinematic Universe, Black Panther's "Marvel Studios' Black Panther" Outfit features a king fighting for the throne and for his people.



Get it in the Marketplace now! pic.twitter.com/RxZDQcySAP — Marvel's Avengers (@PlayAvengers) August 31, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Black Panther steht im Fokus der Erweiterung War for Wakanda, die vor kurzem für Marvel's Avengers veröffentlicht wurde. Gesprochen wird der Charakter im Spiel von Christopher Judge (Stargate SG-1, Kratos in God of War), den Ana jüngst zu seinem Auftritt im Spiel im Rahmen eines Interviews befragte.