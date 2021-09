Far Cry 6: PC-Systemanforderungen des Shooters bestätigt - diese Hardware braucht ihr

Ubisoft hat die Systemanforderungen der PC-Version von Far Cry 6 bestätigt. Damit könnt ihr ganz genau abschätzen, welche Hardware ihr braucht, um den Open-World-Shooter zu spielen.

Der Publisher hat dazu detaillierte Angaben zu verschiedenen Konfigurationen veröffentlicht, die einzelne Auflösungen und auch Raytracing abdecken.

Passend dazu gibt's auch einen brandneuen PC-Trailer, den ihr nachfolgend seht:

Von Minimum bis 4K ist alles dabei

Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Anforderungen:

Minimum (1080p, 30fps, DirectX Raytracing Aus)

Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 3,1 GHz oder Intel i5-4460 3,2 GHz

Grafikkarte: AMD RX 460 4 GB oder NVIDIA GTX 960 4 GB

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM (Dual-Channel-Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen)

Empfohlen (1080p, 60fps, DirectX Raytracing Aus)

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X 3,8 GHz oder Intel i7-7700 3,6 GHz

Grafikkarte: AMD RX VEGA64 8 GB oder NVIDIA GTX 1080 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM (Dual-Channel-Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen)

Empfohlen (1440p, 60fps, DirectX Raytracing Aus)

Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X 3,8 GHz oder Intel i7-9700 3,6 GHz

Grafikkarte: AMD RX 5700XT 8 GB oder NVIDIA RTX 2070 SUPER 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB RAM (Dual-Channel Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional)

Empfohlen (1440p, 60fps, DirectX Raytracing An)

Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X 3,7 GHz oder Intel i5-10600 4,1 GHz

Grafikkarte: AMD RX 6900XT 16 GB oder NVIDIA RTX 3070 8 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB (Dual-Channel Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional)

Empfohlen (4K, 30fps, DirectX Raytracing An)

Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X 3,7 GHZ oder Intel i7-10700k 3,8 GHZ

Grafikkarte: AMD RX 6800 16 GB oder NVIDIA RTX 3080 10 GB

Arbeitsspeicher: 16 GB (Dual-Channel Modus)

Speicherplatz: 60 GB HDD (SSD empfohlen) + 37 GB für HD-Texturen (optional)

Mehr Flexibilität auf dem PC

Darüber hinaus unterstützt Far Cry 6 auf dem PC noch eine unbegrenzte Framerate, ausführliche Personalisierungsoptionen, eine hybride Eingabe und erweiterte Steuerungspersonalisierung, bietet Multimonitor- und Breitbildsupport, ein In-Game-Benchmark für Leistungsanalyse sowie Support für DirectX Raytracing (DXR) und AMD FidelityFX Super Resolution.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox Series X/S, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, PC, Google Stadia und Amazon Luna.

