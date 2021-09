Guardians of the Galaxy: So groß ist das Action-Adventure - und wann der Preload startet

Wie viel Platz braucht ihr, um das kommende Action-Adventure Guardians of the Galaxy von Eidos Montreal zu spielen?

Nun, so wie es den Anschein hat, deutlich weniger Speicherplatz als bei anderen aktuellen Titeln, wie zum Beispiel Battlefield 2042.

Erste Hinweise zur Größe und zum Start des Preloads sind jetzt im Netz aufgetaucht.

Nicht viel, aber auch nicht wenig

Wie der Twitter-Account PlayStation Game Size meldet, soll Guardians of the Galaxy auf SSD der PlayStation 5 rund 41 GB für sich beanspruchen (via MP1st).

Zu bedenken ist, dass es hier je nach Plattform natürlich noch Abweichungen geben kann, aber es sieht so aus, als sei Guardians of the Galaxy doch ein gutes Stück weit von 100-GB-Spielen entfernt.

? Marvel's Guardians of the Galaxy (PS5)



?? Download Size : 41.243 GB (Without Day One Patch)



? Pre-Load : October 24

? Launch : October 26



? #PS5 #GOTGGame

? @GOTGTheGame pic.twitter.com/KJMNTBx2E7 — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) September 1, 2021

Wenige Tage vor Release schon herunterladen

Damit ihr rechtzeitig zum Verkaufsstart von Guardians of the Galaxy loslegen könnt, wenn ihr euch die digitale Version holt, soll der Preload unmittelbar vorher starten.

Am 24. Oktober 2021, um genau zu sein. Die Veröffentlichung des Spiels erfolgt dann zwei Tage später. Auch mit nicht ganz super-schnellen Verbindungen sollte das Spielern und Spielerinnen genügend Spielraum geben, um sich das Spiel auf die Festplatte zu ziehen.

Marvel's Guardians of the Galaxy erscheint am 26. Oktober 2021 für PlayStation 5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC sowie als Cloud-Version für Nintendo Switch.