Pokémon: Neue Webserie führt euch durch alle acht Regionen

Mit Pokémon: Entwicklungen hat The Pokémon Company eine brandneue Zeichentrickserie zum 25. Jubiläum von Pokémon angekündigt.

Dabei handelt es sich um eine Webserie, die insgesamt acht Episoden umfasst und passend zum Jubiläum die einzelnen Pokémon-Generationen feiern soll.

Einen ersten Trailer zur Serie könnt ihr euch hier anschauen:

Eine Rundreise durch die Pokémon-Regionen

In den acht Folgen nimmt euch Pokémon: Entwicklungen mit auf eine Reise durch die verschiedenen Regionen der Pokémon-Welt, von Kanto bis Galar. Hier allerdings in umgekehrter Reihenfolge, denn los geht es in der Galar-Region, Kanto ist zuletzt dran.

"Jede Region war ein Maßstab für eine neue Generation von Pokémon Trainern, während die Marke weiterwuchs", sagt Colin Palmer, Vice Präsident of Marketing bei The Pokémon Company International. "Wir wollten, dass Pokémon: Entwicklungen dieser Legende Tribut zahlt und trotzdem innovativ und zeitgerecht ist. Es ist ein neues Abenteuer und gleichzeitig vertraut. Da die letzte Folge in Kanto spielt, ist Pokémon: Entwicklungen eine besondere Art, um unsere Feierlichkeiten zum Jahrestag an einem Ort abzuschließen, wo alles vor 25 Jahren für Pokémon begann."

Pokémon: Entwicklungen entsteht in Zusammenarbeit mit OLM und jede Folge soll einen einzigartigen Animationsstil haben.

Wann die Episoden veröffentlicht werden

Die Folgen werden kostenlos auf dem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlicht, ebenso könnt ihr sie euch auf Pokémon TV anschauen.

So sieht der Zeitplan für die Veröffentlichung aus: