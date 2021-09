Lost Judgement: Diese Bonusinhalte, DLCs und Romanzen warten auf euch

In Lost Judgement geht der actionreiche Thriller-Trip rund um den coolen Lederjacken-Anwalt Takayuki Yagami dieses Jahr weiter. Das Action-Sequel erscheint schon in wenigen Wochen am 24. September und jetzt sind einige neue Features bekannt, die in DLCs und Bonusinhalten auf euch warten.

Gut, Sammlungen, wie zum Beispiel das Quick-Start-Support-Paket sind eher weniger spannend und enthalten einfach nur Dinge für Ungeduldige, die ihr dann schon zum Start des Spiels habt und die ihr als Vorbestellerbonus kriegt.

Etwas mehr coole Gegenstände für Yagamis Lifestyle-, Kampf- und Detektiv-Ausrüstung gibt es im Detective Essentials Pack, das ihr beim Vorbestellen der Special-Editions kriegen könnt. Dabei gibt es zum Beispiel neue Farben für die putzigen Detektiv-Hunde und neue Mini-Retro-Spiele für die In-Game-Konsole des Anwalts.

Außerdem sind jetzt auch zwei Erweiterungspacks bekannt, die später hinzukommen werden: School Stories und The Kaito Files. Erstere führt euch schon am 26. Oktober in die Untiefen verschiedener Schul-Clubs, in denen ihr von Boxen über Motorrad-Action bis hin zum Tanzteam viele neue Aktivitäten ausprobieren könnt. Die Katio Files schicken euch dann 2022 mit Yagamis wildem Partner auf die Straße.

Beide DLCs sind in der Vorbestellung der Digital Ultimate Edition enthalten, die Schulgeschichten gibt es auch mit als Pre-Order-Bonus der Digital-Deluxe-Version.

Lost Judgment von Ryu Ga Gotoku Studio und Sega kommt als Konsolen-Titel am 24. September auf PS5, PS4, Xbox Series X/S und Xbox One.