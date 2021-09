MS Flight Simulator: Die Top-Gun-Erweiterung braucht noch bis 2022

Wie schon vor einer Weile angekündigt soll eine Cross-over-Erweiterung für den MS Flight Simulator mit der Brandneuen Top-Gun Fortsetzung Maverick. Die kommt aber nicht etwa wie erwartet noch dieses Jahr im November, sondern wurde erst einmal auf 2022 verschoben - auf das "Memorial-Day-Wochenende", wie es heißt. Grund dafür ist eine Verzögerung des Kinofilms aus Hollywood.

Tom Cruise und Co. brauchen offenbar noch mehr Zeit, die Fortsetzung des Actionfilms von 1986 erscheint wohl erst nächstes Jahr am 27. Mai. Die Geschichte rund um den Kampfpiloten Pete 'Maverick' Mitchell aus dem ersten Streifen braucht offenbar noch einige Zeit, was vermutlich mit Folgen der Corona-Pandemie zusammenhängt. Eine passende Erweiterung für den Microsoft Flight Simulator, die sich an besagtem Film orientieren sollte, wurde demnach ebenfalls verschoben - logisch irgendwie.

Hier noch einmal Eindrücke aus dem kommenden Film, der dann auch neue Flugsimulator-Inhalte mit sich bringen soll:

Die Spiel-Erweiterung passend zum Film von Paramount Pictures soll dafür sorgen, dass ihr die Flugpraxis der Top-Gun-Piloten aus der US Navy virtuell miterleben könnt. Welche Inhalte, Flugmanöver und Co. das Maverick-Paket beinhalten wird, ist aber noch nicht bekannt, da müsst ihr euch wohl noch eine Weile gedulden, wie es aussieht, leider noch bis kommendes Frühjahr. Dann erscheint die Erweiterung für PC und Xbox Series X/S.

Ähnlich wie zum Beispiel auf den neuen Top-Gun-Film warten müssen zum Beispiel auch Fans von James Bond auch schon eine ganze Weile auf den neusten Teil der Agenten-Reihe, der ebenfalls mehrfach verschoben wurde - vermutlich wegen erschwerter Drehbedingungen, aber auch wegen Hygieneauflagen und Co. in den Kinos, um keine Verluste zu machen.