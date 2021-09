Von Aang bis Ren und Stimpy: Nintendo eShop leakt mögliche Figuren im Nickelodeon Brawler

Erinnert ihr euch an die guten alten Cartoons auf Nickelodeon von Avatar über SpongeBob bis hin zu CatDog oder Hey Arnold? Eben diese Stars unserer Jugend prügeln sich noch dieses Jahr im Nickelodeon All-Star Brawl à la Smashbros. Der Nintendo eShops zeigt auf einem Artwork nun schon einige Figuren, die vielleicht die Arena betreten könnten.

Bei besagtem Bild handelt es sich um das Box-Design des Spiels, das auf der Verkaufsseite zu sehen war. Ganz sicher ist es noch nicht, ob alle Figuren auf dem Artwork von Anfang an ins Spiel kommen werden, es liefert aber schon einmal einen Hinweis, was euch erwartet.

Dass zum Beispiel Spongebob und Patrick im Spiel dabei sein würden, war bereits aus einem Trailer bekannt und kein Wunder, so beliebt wie die beiden verrückten Meeresbewohner sind, doch hier gibt es einen Blick auf weitere Charaktere:

Nickelodeon All Star Brawl non-silhouetted box art characters leaked by the game's icon on the Nintendo eshop. Here's the artwork full cover in all its glory, plus our first looks at Aang, Korra, Ren and Stimpy! pic.twitter.com/WSZEust4ql — Eternal Flame Guy (@EternalFlameGuy) September 1, 2021

This content is hosted on an external platform, which will only display it if you accept targeting cookies. Please enable cookies to view. Manage cookie settings

Insgesamt sind Avatar Aaang und Korra, Leonardo, Michelangelo und April O'Neil aus den Turtles, CatDog, Helga aus Hey Arnold, Ren, Stimpy und der Powdered Toast Man, Danny Phantom, Invader Zim, Lincoln und Lucy aus Willkommen bei den Louds, Oblina aus Aaahh!!! Monster, Reptar aus Rugrats, Heinrich Archibald Stachelbeere und eben Spongebob, Patrick und Sandy im Artwork zu sehen.

Da gibt es ja schon einiges an Auswahl, falls diese ganzen Nick-Stars die Arena unsicher machen und es werden mit Sicherheit in Zukunft auch noch mehr Figuren hinzukommen. Mit wem würdet ihr am liebsten an den Start gehen oder fehlt eurer Favorit noch?

Das Cartoon-Kampfspiel soll noch dieses Jahr für PC, Xbox, Playstation und Switch erscheinen.