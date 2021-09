Alan Wake Remastered: Vermeintliches Veröffentlichungsdatum im Oktober aufgetaucht

Das Remaster von Alan Wake könnte schon am 5. Oktober 2021 erhältlich sein - wenn wir einer taiwanesischen Händler-Website glauben. Dort wurden die PS4- PS5- und Xbox-Versionen mit dem genannten Veröffentlichungsdatum und einem Platzhalterbild abgebildet.

Daniel Ahmad, der leitende Analyst von Niko Partners und begeisterter Twitter-Nutzer, antwortete auf den Fund, dass Alan Wake nächste Woche angekündigt wird. Das würde sich mit dem geleakten Veröffentlichungsdatum auf der Händler-Website decken.

Der Titel von Entwickler Remedy Entertainment wurde im Juli bereits in der Datenbank des Epic Stores gefunden. Eine komplette Überraschung ist diese Meldung daher vermutlich nicht. Das Originalspiel selbst ist bereits elf Jahre alt - ein Remaster lohnt sich also langsam, damit auch die jüngere Generation Gamer dieses Stück Kultur in moderner Grafik erleben können.

2021 hat angerufen - es will Alan Wake zurück.

Alex hätte ein Remake sicher besser gefallen. In seinem Kommentar zu Dead Space zeigt er, wieso reine Remaster keine Option mehr sein sollten.