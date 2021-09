Ghost of Tsushima: Neuer Patch 2.09 behebt Probleme auf Iki und mit dem Legends-Matchmaking

Der neueste Patch für Ghost of Tsushima: Director's Cut kümmert sich um eine Reihe von Bugs und Absturzursachen im Open-World-Abenteuer von Sucker Punch.

Nachdem Version 2.09 im Vorfeld via Twitter angekündigt wurde, ist der Patch jetzt zum Download verfügbar.

"Dieser Patch behebt einen Absturz, der bei einigen Spielern auftrat, behebt ein Problem mit Iki-Leuchttürmen und enthält Anpassungen für das Matchmaking in Legends", heißt es dazu.

Patch 2.09 is now live for #GhostOfTsushima Director's Cut. This patch fixes a crash some users were experiencing, resolves an issue with Iki lighthouses, and includes adjustments for matchmaking in Legends. — Ghost of Tsushima ? Director's Cut Out Now! (@SuckerPunchProd) September 5, 2021

Einige Probleme zu lösen

Es ist der dritte Patch für den Director's Cut von Ghost of Tsushima, der in einem Zeitraum von rund einer Woche erscheint. Am 2. September 2021 wurde Patch 2.08 veröffentlicht, beseitigte eine Reihe von Bugs und verbesserte die Ladezeiten für das Cosmetics-Menü auf der PS5.

Version 2.07 brachte zuvor am 28. August die Fundoshi-Rüstung für New Game Plus zurück, nachdem einige Spieler und Spielerinnen berichtet hatten, dass diese zum Start verloren ging. Ebenso wurden für manche wiederholte Missionen keine Belohnungen verteilt, bis das Spiel nicht neu geladen wurde.

Ein paar Probleme weniger.

In der Woche davor lösten die Versionen 2.05 und 2.06 andere Probleme im Zusammenhang mit einem Absturz, während einzelne Spieler und Spielerinnen keine Fortschritte auf der Insel Iki machen konnten, nachdem sie die Sakai-Rüstung trugen und dort ankamen.

Ghost of Tsushima: Director's Cut erschien am 20. August 2021 nicht nur für die PS4, sondern brachte das Spiel von Sucker Punch erstmals auf die PlayStation 5. Mehr dazu könnt ihr in meinem Test nachlesen.