Halo 3 bekommt "wilde" Rüstungsskins, die Spieler durch den Meme-Kakao ziehen

Halo 3 und Halo Reach durften sich letzte Woche freuen, denn Entwickler 343 Industries testete dort neue Inhalte für die achte Saison der Halo: The Master Chief Collection. Besonders die neuen Rüstungsskins haben für ordentlich Aufregung gesorgt.

Halo 3 bekommt Skins von Medusa bis Skyrim

Auf Halo Waypoint schrieb Jeff Easterling, Franchise- und Narrative Writer bei 343, dass die achte Saison von MCC mit dem Namen Mythic Halo die Halo-Welt "auf eine bewusst abweichende Art und Weise" zeigt. Auch die neue Rüstungsskins im Multiplayer von Halo 3 sind als "Neuinterpretation der Mjolnir-Rüstung" Varianten dieses alternativen Universums, das "auf legendären antiken Kriegern" basiert.

"Wir wissen, dass es wild ist", sagte Easterling, "Und wir finden es ziemlich toll." Zwar bleibt der Entwickler beim Krieger-Thema - es geht immerhin um Spartaner - dafür bricht die Skin-Reihe mit einer Tradition und entkoppelt sich vom Halo-Universum.

Hier seht ihr Spartaner-Rüstungen, die stark an Skyrim oder For Honor erinnern. Einige nehmen sich auch mythische Figuren wie Medusa zum Vorbild.

BELOS STHENO kann euch mit seinem Blick zum Glück nicht versteinern, aber wegschauen ist bei diesem seltsamen Gesicht auch nicht möglich.

BLACKGUARD CARRION CROW ist ein klassischer Pestdoktor aus dem Mittelalter. Gut, vielleicht mit etwas mehr Panzerung.

DRENGR VALDEMAR ist dem Dovahkiin wie aus dem Gesicht geschnitten.

Spieler reagieren mit Memes

Seit Jahren können Spieler ihre Rüstungen anpassen. Dabei blieben die Optionen aber stets im Rahmen des Haloversums. Dieser Traditionsbruch muss natürlich von den Fans verarbeitet werden. Und mit welchem Mittel geht das besser als mit Memes? Hier ein Auszug der witzigsten Beiträge:

Eine wunderbar präzise Präsentation der neuen Skins.

"Stellt euch vor, ihr seid ein neuer Spartaner, habt jahrelanges Training und Dutzende von chirurgischen Eingriffen hinter euch, werdet endlich eingesetzt und diese Freakshow stellt sich als Sanitäter der Truppe vor":

Oder man sieht das Ganze einfach positiv: "Ich war mir nicht sicher, was die Rüstungen aus Season 9 angeht, aber mit den richtigen Kombinationen können sie erstaunlich aussehen!"

Ein Nutzer hat gewisse Parallelen mit For Honor erkannt: For Hono... Ich meine Halo 3... ist mein Lieblingsspiel."

Dieses Spiel zieht sich auf Reddit immer so weiter. Memes, die sich über das Aussehen der neuen Skins lustig machen, in welcher Weise auch immer. Dabei ist Easterling so begeistert von diesem Design-Ausbruch aus den Fesseln des Sci-Fi-Universums.

Der Fortnite-Effekt: Auch in Zukunft mehr ausgefallene Skins für Halo

"Als großer Fan aller Arten von Medien habe ich es persönlich immer genossen, wenn eine geliebte Serie durch eine einzigartige Linse betrachtet werden kann, indem verschiedene Themen, Stile, Epochen und mehr verwendet werden, um unerwartete neue Erfahrungen zu schaffen", sagt er.

Er sieht diesen Bruch als "kleinen, frischen Abstecher", der vertrauten Elementen eine "wilde und ausgefallene Wendung" geben.

Und dieser Abstecher soll nicht der letzte gewesen sein. "Die kommende MCC-Season tut genau das und schafft zudem die Voraussetzungen für weitere lustige, experimentelle Themen, die in Zukunft an diesem und anderen Schauplätzen zu sehen sein werden."

Das ist auch nicht weiter verwunderlich, denn bei Fortnite klappt das mit den verrückten Skins abseits der eigentlichen Lore ja auch ziemlich gut. Da will 343 jetzt wohl auch ein Stückchen vom Fortnite-Kuchen abhaben.