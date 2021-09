James Bond ist längst ein Hitman - wieso io das perfekte Studio für die 007-Wiederbelebung ist

Keine Ahnung, wie es euch geht, aber nachdem die Craig-Ära der Bonds fantastisch startete; Quantum noch okay war und mit Skyfall einen (überbewerteten) Kritiker-Darling hinlegte, war Spectre eine so schlimme Enttäuschung, dass ich fürs erste schwer kuriert war, vom tödlichsten Agenten in den Diensten ihrer Majestät. Und, zugegeben, es ist ein langer Satz, aber alleine auf dem Weg bis zum ersten Punkt dieses Artikels musste ich den Titel von Sam Mendes' zweitem Bond ungelogen dreimal nachschlagen. So wenig blieb von dieser aufgeblasenen, antriebslosen Nabelschau hängen.

Vor allem mochte ich die definitive Art nicht, wie Mendes schon in Skyfall "James Bond" von einem Titel für den besten Agenten im MI6 - eine gängige Fan-Theorie, die schön die wechselnden Darsteller erklärte - in den tatsächlichen Namen des Agenten verwandelte. Wobei auch hier schon spekuliert wird, dass Skyfall durchaus ambivalent in der Richtung ist - cooler Denkansatz, der Skyfall massiv aufwerten würde, wenn es denn stimmte. Wie dem auch sei: So sehr ich Craigs Darstellung mag und Casino Royale verehre, so wenig mag ich das Durcheinander, das der Versuch, die Figur zu humanisieren, bis hierhin hinterließ.

Deshalb versetzte mich in helle Freude, dass das kommende Bond-Spiel mit einer Origin-Geschichte einen ordentlichen Plattenputz hinlegen wird. Alles geht von vorne los und meine Bond-Welt wird wieder eine einfachere sein. Hoffentlich. Die Zeichen stehen jedenfalls gut, denn was in jedem anderen Fall eine schulterzuckend hingenommene Meldung über ein neues Lizenzspiel gewesen wäre - und über die Fallstricke, die das "Genre" so mit sich bringt, habe ich ja schon in der letzten Ausgabe Alt+F40 gesprochen - wurde alleine durch die Wahl des Entwicklers zu einem Most-Wanted auf vielen persönlichen Vorfreude-Listen, meiner Eingeschlossen. Mit Hitman-Entwickler io Interactive hat MGM nämlich extremes Fingerspitzengefühl bewiesen.

James Bond 007: Blood Stone von Bizarre: Kann man machen. Oder lassen. Druckt das auf die Packung!

Wie es scheint, kennt man sich aus. So viel kann man dem Interview unserer Kollegen von gamesindustry.biz mit zwei Verantwortlichen des traditionsreichen Filmstudios schon entnehmen. Matthew Suser, Chef des Interactive Business Development von MGM adressiert nicht nur plattest Marketing-Lob an die Dänen, sondern spricht von ihnen als "die Autorität in Sachen Stealth und Agenten-orientierten Spielen" - und hat sehr Recht damit. So viel Sachverstand ist selten, denn meist wird bei Filmlizenzen in erster Linie darauf geachtet, wer ein Spiel schnell - und passend zum Kinostart - zur Marktreife bringen kann.