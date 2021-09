Mehrere Entwickler distanzieren sich von Publisher Tripwire - dessen Boss zeigte sich "stolz" auf Texas' neues Abtreibungsgesetz

Mehrere Entwickler haben sich öffentlich von Publisher Tripwire Interactive distanziert, nachdem dessen Boss sich "stolz" auf das zuletzt in Texas verabschiedete, neue Abtreibungsgesetz zeigte.

Auf Twitter schrieb John Gibson, Präsident des Unternehmens, dass es er es für wichtig halte, "sich als Pro-Life-Spieleentwickler zu erkennen zu geben".

Tripwire selbst hat zum Beispiel Spiele wie Killing Floor 2 entwickelt, übernimmt aber auch den Vertrieb von Titeln wie Maneater und Chivalry 2.

Proud of #USSupremeCourt affirming the Texas law banning abortion for babies with a heartbeat. As an entertainer I don?t get political often. Yet with so many vocal peers on the other side of this issue, I felt it was important to go on the record as a pro-life game developer. — John Gibson (@RammJaeger) September 4, 2021

Partner zeigen sich wenig begeistert

Die Shipwright Studios, die an Chivalry 2 und Maneater arbeiteten, reaktivierten dafür extra nach drei Jahren ihren Twitter-Account und veröffentlichten als Antwort eine Stellungnahme zu Gibsons Tweet, indem sie ankündigen, all ihre laufenden Verträge mit Tripwire mit sofortiger Wirkung zu kündigen.

Auch die in Toronto ansässigen Torn Banner Studios distanzieren sich auf Twitter von Gibsons Statement.

"Wir teilen nicht die Meinung, die der Präsident von Tripwire, dem Publisher von Chivalry 2, kürzlich in einem Tweet geäußert hat", heißt es. "Diese Sichtweise wird weder von unserem Team geteilt, noch spiegelt sie sich in den von uns entwickelten Spielen wider. Das Statement widerspricht dem, woran wir in Bezug auf die Rechte der Frauen glauben."

We do not share the opinion expressed in a recent tweet by the president of Tripwire, publisher of Chivalry 2. This perspective is not shared by our team, nor is it reflected in the games we create. The statement stands in opposition to what we believe about women?s rights. — Torn Banner Studios (@TornBanner) September 6, 2021

Viel kritisiertes Gesetz

Das neue Abtreibungsgesetz in Texas trat zum 1. September 2021 in Kraft und ist eines der strengsten in den USA. Es verbietet Abtreibungen, nachdem der erste Herzschlag eines Fötus zu hören ist, also nach ungefähr sechs Wochen. Ein Zeitpunkt, zu dem viele Frauen noch nicht einmal wissen, dass sie schwanger sind. Ausnahmen, zum Beispiel nach einer Vergewaltigung, gibt es nicht.

Zugleich erlaubt es das Gesetz Bürgern und Bürgerinnen, eigene Nachforschungen anzustellen und zivilrechtlich gegen Personen vorzugehen, die Frauen bei einer Abtreibung geholfen haben sollen. Und das betrifft nicht allein Ärzte und Ärztinnen, sondern könnte auch auf Personen ausgedehnt werden, die eine Frau zu einem Abtreibungstermin fahren oder dafür zahlen.

Für sein Statement erntete Gibson nicht nur Kritik von Tripwire-Partnern, auch viele Spieler und Spielerinnen äußerten sich kritisch, riefen zum Boykott von Tripwire-Spielen auf.

Unter den Kritikern von Gibson sind unter anderem auch Ex-Gears-of-War-Entwickler Cliff Bleszinski und God-of-War-Director Cory Barlog.