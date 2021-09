PlayStations Ex-Boss Shawn Layden hat "keine Ahnung", was mit Capcoms Deep Down passiert ist

Der ehemalige Chef von Sony Interactive Entertainment America, Shawn Layden, sagt, dass er nicht wisse, was mit Capcoms PlayStation 4-Exklusivtitel Deep Down passiert ist.

In einem Videoanruf für einen Newsletter von Bloombergs Jason Schreier sprach der PlayStation-Veteran über seinen Weggang von Sony und bekräftigte, dass er die AAA-Entwicklung, wie wir sie kennen, für untragbar hält.

Schreier befragte Layden auch über Deep Down. Daraufhin musste der ehemalige Präsident und CEO von PlayStation tief in sich gehen und bat darum, "eine Sekunde nachzudenken" - nur um dann mit einem überlegten "Ich habe keine Ahnung" zu antworten.

One thing I didn't include in the newsletter -- I asked him what happened to the PS4 exclusive Deep Down (which was announced in 2013, then vanished). He had to think for a second, then responded: "I have no idea." ? — Jason Schreier (@jasonschreier) September 3, 2021

Schreier erklärte auf Twitter, dass er diesen Teil des Gesprächs nicht mit in den Newsletter aufgenommen habe. "Eine Sache, die ich nicht in den Newsletter aufgenommen habe - ich habe ihn gefragt, was mit dem PS4-exklusiven Deep Down passiert ist (das 2013 angekündigt wurde und dann verschwand). Er musste eine Sekunde nachdenken und antwortete dann: 'Ich habe keine Ahnung.'"

Doch selbst wenn Layden etwas über den Verbleib von Deep Down gewusst hätte, wäre es sehr unwahrscheinlich gewesen, dass er darüber spricht. Mehr als eine gewissere Ungewissheit hat uns Schreiers Nachfrage letztlich aber nicht gebracht.