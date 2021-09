The Outer Worlds: Letzte Erweiterung "Murder on Eridanos" kommt noch diese Woche auf die Switch

The Outer Worlds dreht mit "Murder on Eridanos" seine zweite und letzte DLC-Ehrenrunde. Die Erweiterung wird bereits in wenigen Tagen, am 8. September 2021, für die Nintendo Switch erscheinen.

In diesem zusätzlichen Content bieten Obsidian Entertainment und Private Division euch einen kleinen Weltraumkrimi an, bei dem ihr den Mord an der Markensprecherin Halcyon Helen aufklären sollt. Dabei könnt ihr abhängig von den Hinweisen, die ihr findet, den Verlauf der Quests selbst bestimmen und begegnet den seltsamen Verdächtigen.

Die Erweiterung lässt euch also viele Freiheiten - dazu gehören aber auch Fehler, falsche Anschuldigungen und das Vergraulen von Verdächtigen.

Mit eurem Diskrepanzverstärker könnt ihr auf Spurensuche gehen, um das Netz aus Geheimnissen zu entwirren und den Schuldigen zu Dingfest zu machen.

Außerdem wird die Levelgrenze mit "Murder on Eridanos" um drei erhöht und bietet neue Wissenschaftswaffen, Rüstungssets sowie weitere Fähigkeitsanpassungen.

Wenn ihr im Hauptspiel bereits "Monarch" abgeschlossen habt und die Erweiterung einzeln im Nintendo eShop für 14,99 Euro oder im Expansion Pass gekauft habt, stehen euch die Tore zum Krimi offen. Für Spieler auf PC, PlayStation und Xbox ist das DLC bereits seit März dieses Jahres erhältlich.