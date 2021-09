Far Cry 3: Open-World-Action ab jetzt gratis bis zum 11. September

Far Cry 3 von Ubisoft könnt ihr aktuell kostenlos abstauben, wenn ihr Lust auf eine actionreiche Südseereise habt. Ab heute bis zum morgen des 11. Septembers gibt es das Spiel noch gratis für den PC, falls ihr vor dem neuen Far-Cry-Teil lieber noch einmal einen älteren Klassiker ausprobieren wollt.

Um die kostenlose Version von Far Cry 3 zu holen, müsst ihr euch nur mit einem Account hier auf der Ubisoft-Seite anmelden, falls ihr nicht ohnehin schon einen habt.

Bis jetzt gilt Far Cry 3 nämlich noch immer als eines der beliebtesten Spiele aus der Open-World-Shooter-Serie. Das lag nicht zuletzt am irren Bösewicht Vaas, gespielt von Darsteller Michael Mando, mit dem man einen besonders einprägsamen Fiesling gegen sich hatte.

Einer der bekanntesten Far-Cry-Fieslinge

In Far Cry 3 erleidet ihr mit Hauptfigur Jason Brody Schiffbruch auf einer tropischen Insel, die sich aber schnell als sonnenbeschienene Hölle voller Drogen, Gewalt und brutaler Söldner entpuppt, in der nur das Recht der Stärkeren zählt. Neben der Single-Player-Kampagne gibt es zudem Koop- und Multiplayer-Modi zu erkunden.

Der sechste und damit neuste Far Cry Teil erscheint wiederum noch diesen Oktober und schickt euch gegen das Regime eines Diktators in den Guerilla-Krieg. Während es wie immer etwas zwischen ernst und absurd, zwischen absurden Kampfmanövern und ernster Politik, pendelt, haben einige Features unseren Kollegen Alex schon einmal neugierig gemacht. Ob der Diktator Antón Costillo als Fiesling so ikonisch wird, wie Vaas, das wird sich am 7. Oktober zeigen.