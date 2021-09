Far Cry 6: Audio Director fährt fast 7.000 Kilometer, um die Geräusche von Yara einzufangen

Für die Open World von Ubisofts Far Cry 6 ist nicht nur die Optik wichtig, auch der Sound spielt eine große Rolle, um die einzelnen Umgebungen besser darzustellen. Um dem fiktiven Kuba aus dem sechsten Teil der Reihe eine passende Geräuschkulisse zu verpassen, ist der Sound Director fast 7.000 Kilometer gereist.

Yara heißt die Welt, in die uns Ubisoft diesmal entführen will. So wie es aussieht, steckt viel Mühe in der offenen Welt, denn wie das Magazin PLAY in der Oktober-Ausgabe berichtet (via The Loadout), ist Audio Director Eduardo Vaisman durch Kuba gereist, um "die ursprünglichen Biome und einheimische Vogel- und Insektenarten einzufangen, die man nur dort finden kann".

Amseln wird man im Hintergrund wohl nicht hören. Dafür gibt es neben exotischen Insekten und Vögeln auch Krokodile und Seekühe.

Das sorgt am Ende für eine authentischere und lebendigere Reise. Untermalt wird die Szenerie dann auch noch mit dem offiziellen Soundtrack von Komponist Pedro Bromfman, der bereits Musik für die Serie Narcos, verschiedene Filme und auch einigen Videospielen beigesteuert hat. So zum Beispiel für Need for Speed Heat und Max Payne 3.

Laut Navid Khavari, dem Creative Director von Far Cry 6, fängt der Soundtrack "die weitreichende, epische Tragweite der yaranischen Revolution ein". Wie viele Kilometer die offene Welt von Yara tatsächlich bietet, zeigt Kollege Alex in einem kleinen Versuch.

Ubisofts Open-World-Shooter erscheint am 7. Oktober 2021 für die Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC, PlayStation 4 und Xbox One. Hier geht es zur Vorbestellung.