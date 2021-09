"Hey, Call of Duty! Wie viel Chaos passt in ein Match?" Vanguard: "Ja!"

Die etwa zweieinhalb Stunden, die ich den Multiplayer-Modus von Call of Duty Vanguard ausprobieren durfte, gingen ziemlich zügig vorbei. Neben Domination, Team Deathmatch und Kill Confirmed spielte ich auch den anderen neuen Modus, über den angesichts der aufwendigeren Champion-Hill-Spielvariante - ein intimeres Battle-Royale mit Leihgaben aus Gunfight - bisher wenig gesprochen wurde: Patrol. Und die wurde schnell meine bevorzugte Art, Vanguard zu spielen.

Schade, dass der Preview-Fahrplan einen wilden Mix verschiedener Modi vorsah, sonst wäre ich in Patrol wohl länger versackt. Was es ist? Nun - und rennt nicht direkt weg - es erinnert mich ein bisschen an die einzige Sache, die ich am Multiplayer von Doom 2016 mochte: Warpath. Stellt euch Domination mit nur einer (kleinen) Zone vor, die sich unentwegt über eine gar nicht so kleine Karte bewegt. Diese gilt es zu halten, indem man mindestens einen Spieler drin hat.

Während ihr euch noch fragt, ob ihr die linke oder rechte Seite der Tram verteidigt, kriecht die zu verteidigende Zone unaufhaltsam in die freie Schussbahn.

Und dann geht es los - durch enge Gassen, über offene Plätze, ungerührt über Hindernisse wie geparkte Fahrzeuge hinweg und durch Häuser hindurch. Ständig ist diese Zone der lebensmüdesten Patrouille aller Zeiten in Bewegung und das bringt genau die Probleme mit sich, nach denen sich das anhört. Das Terrain schreibt die Geschichte dieser Matches so sehr mit wie in wenigen anderen Spielmodi: An manchen Passagen spielt die Karte für euch, gibt euch natürliche und menschengemachte Deckung. An anderen wiederum entwickelt sich ein Nadelöhr zwischen zwei Häusern zu einem veritablen Mordskorridor.

Durch diese hohle Gasse muss er kommen - die Karte als Spielgestalter Den überlebt man dann nur mit Glück und eventuell taktischer Vorarbeit, zum Beispiel, indem ein kleines Squad vorausläuft und das Gebiet schon ein wenig sichert. So bekommt man die wandelnde Haltezone eventuell doch bemannt durch die knifflige Stelle. Oder man gibt eben die Initiative an die Gegenseite ab. So viel ist sicher: Auch sie kommt unter eurem Ansturm arg ins Knarzen - und irgendwann selbst an besagtem Nadelöhr an. Keine Pause, hohes Tempo, unnachgiebiger Druck. Ich fand Patrol extrem packend und auf die gute Weise zermürbend. Den Rest kennt man ja schon und dass sich Call of Duty Vanguard trotz bis runter auf die Perks großer Ähnlichkeit zum Rest der Serie im Zweiten Weltkrieg sehr wohlfühlt, dürfte niemanden überraschen. Dennoch gibt es auch in vertrauteren Modi wie zum Beispiel Kill Confirmed noch deutliche Unterschiede. So sind zum Beispiel die gemeinen Dropshots aus Black Ops Cold War nicht mehr wirklich machbar: Will man sich beim Feuern hinschmeißen, macht die Spielfigur immer eine kurze Feuerpause, die in meinem Fall mehrfach den Unterschied zwischen einem zusätzlichen Punkt auf dem Scoreboard und einem Respawn machte. Zu meinen Ungunsten versteht sich. An einigen Stellen brecht ihr durch die Wand, wenn ihr wollt. Nirgends seid ihr sicher. Das war ein Reflex, den ich mir abgewöhnen musste - obwohl das von mir mehrheitlich genutzte, vollautomatische Sturmgewehr STG44 sich mit allen möglichen Aufsätzen, die (vermutlich) anachronistischer Weise auf ihre Freischaltung warten, sich ansonsten sehr modern anfühlte. Das Gunplay saß wie zuletzt in Cold War auf den Punkt und schlägt einen befriedigen Spagat zwischen eingängig und scheinbar authentisch-kraftvoll.