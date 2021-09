Paparazzi in Night City: Cyberpunk-2077-Mod gibt dem Foto-Modus noch mehr Möglichkeiten

Mit der neuen Cyberpunk 2077-Mod "Photo Mode Unlocker" von "SilverEzredes" könnt ihr noch unbegrenzter im Spiel knipsen. Dieser Zusatzinhalt sprengt die Grenzen des Foto-Modus, hebt einige Beschränkungen der Kamera auf und fügt dafür neue Funktionen hinzu.

Gehört ihr auch zu denjenigen, die in virtuellen Welten gerne auf Foto-Tour gehen? Vor allem in einer detailreichen Neon-Welt wie Night City, in der ihr euren Charakter nach Belieben gestalten könnt? Das geht jetzt in Cyberpunk 2077 noch besser mit der Mod "Photo Mode Unlocker 1.3" - der benutzerdefinierte Inhalt wurde schon einige Male mit neuen Updates erweitert.

Damit könnt ihr noch wahnwitzigere Schnappschüsse wagen, denn beispielsweise erweitert die Mod Kamera-Winkel und -Drehung und ihr könnt Aufnahmen aus noch größerer Entfernung machen. So könnt ihr auch schräge Aufnahmen auf dem Kopf schießen.

Knipst mehr Fotos mit Keanu... äh, Johnny.

Außerdem seid ihr mit der Mod flexibler bei der Wahl der passenden Körperhaltung. Auch Johnny schmeißt sich damit zum Beispiel in alle möglichen Shooting-Posen. Außerdem könnt ihr eure Figur mit der Mod immer in die Kamera strahlen lassen, egal wie sie sich gerade vor der Linse präsentiert.

Diese und noch mehr Foto-Freiheiten für mehr Kreativität kriegt ihr mit dem Zusatzinhalt auf Nexusmods. Da bekommt ihr schon einen Vorgeschmack auf die neuen Kamera-Positionen und könnt auch nachlesen, welche Anforderungen ihr für die Mod braucht oder wie ihr sie installiert. Und dann viel Spaß bei jeder Menge verrückter Foto-Experimente in der aufregenden "Stadt der Träume".