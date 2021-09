Tales of Arise wird dank PS5-Datenkomprimierung ganze 20 GB leichter

Tales of Arise macht auf der PS4 und der PS5 eine deutlich unterschiedliche Figur. Auf der PlayStation 4 ist das Spiel von Entwickler Bandai Namco 57,247 GB groß - auf der Next-Gen-Konsole bringt das JRPG nur 37,201 GB auf die Waage. Ein Unterschied von ganzen 20 GB!

Verantwortlich für diese Stauchung der Spielgröße ist die SSD der PS5, denn diese besitzt eine spezielle Datenkomprimierungstechnik. Im Fall von Tales of Arise senkt die den benötigten Speicherplatz um 35 Prozent. Eine gute Nachricht für alle PS5-Besitzer.

Der Größenunterschied wurde durch asiatische Preload-Versionen entdeckt und auf Twitter gestellt:

Tales of Arise Asian version is start pre-load?PS4 version is 57.247GB?PS5 version is 37.201GB @PlaystationSize pic.twitter.com/f6c8k0Oqs3 — Helen Crowns (@Helencrownsjr) September 6, 2021

Auch bei anderen Titeln, wie Marvel's Spider-Man: Miles Morales oder Subnautica, macht sich dieses Phänomen bemerkbar. Bei Miles Morales spart die Technik 25 und bei Subnautica sogar 60 Prozent.

Tales of Arise erscheint am 10. September 2021 für PS5 und PS4 - nur noch drei Tage!