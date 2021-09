Ubisoft stellt nochmal klar: Far Cry 6 bekommt ein kostenloses Next-Gen-Upgrade

Ubisoft hätte sich keinen besseren Zeitpunkt aussuchen können, um seine Fans daran zu erinnern, dass Far Cry 6 ein kostenloses Next-Gen-Upgrade bekommen wird.

In einem Tweet bestätigte das Unternehmen den kostenlosen Service für alle, die sich das Spiel erst für die PS4 oder Xbox One kaufen wollen. Das gilt für die physische und für die digitale Version.

Buy Far Cry 6 on Xbox One or PlayStation®?4 game and upgrade to the Xbox Series X|S or PlayStation®?5 version at no additional cost. — Far Cry 6 (@FarCrygame) September 7, 2021

Warum ruft Ubisoft seinen Spielern erneut sein Angebot ins Gedächtnis?

Nachdem ein mittelschweres Drama um die Upgrades von Horizon: Forbidden West entfachte, gab sich Sony geschlagen und versprach den Spielern ein Gratis-Upgrade für Aloys Reise. Zuvor hätten sich die Fans eine teurere Edition kaufen müssen, um Zugang zur PS4- und PS5-Version zu erhalten.

Um weitere Vorfälle wie diese zu vermeiden, machte Jim Ryan klar, wie sie weiterhin mit den Kosten für Upgrades verfahren werden. PlayStations exklusive Cross-Gen-Titel können zukünftig nur für einen Preis von 10 Dollar auf die nächste Generation gebracht werden.

Ich vermute, dass Ubisoft befürchtet hat, dass einige Spieler nun denken könnten, dies gelte auch für Far Cry 6. Da der Titel aber nicht exklusiv für die PlayStation erscheint, ist er nicht in Jim Ryans Aussage eingeschlossen. Exklusive Cross-Gen-Titel wie das nächste God of War und Gran Turismo 7 können allerdings nur kostenpflichtig mit allen Features auf die Next-Gen geholt werden.

Far Cry 6 von Entwickler Ubisoft erscheint am 7. Oktober 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Xbox One, Google Stadia und PC. Hier geht es zur Vorbestellung.