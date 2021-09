Projekt Eve: Hintern und Tentakel im neuen Gameplay-Trailer auf dem PlayStation Showcase

Auf dem PlayStation Showcase begrüßte uns direkt im zweiten Game-Trailer ein hübscher Hintern einer Dame in enger Hose. Projekt Eve vom südkoreanischen Entwickler Shift Up Corporation hat einen langen Trailer mit vielen Fan-Service-Shots bekommen.

Im neuen Videomaterial sehen wir actionreiche Kämpfe mit vielen wunderbar fleischig-organischen Gegnern, die hier NA:tives heißen - auch solchen mit Tentakeln. Trotz der Mischung aus ekligen Tentakeln und einer wohlgeformten Protagonistin sieht das Gameplay sehr sauber aus. Die Animationen wirken wunderbar flüssig und auch der Kampf scheint mit Quick-Time-Events abwechslungsreich.

Optisch ist Projekt Eve ein kleines Kunstwerk. Charaktere, Gegner und die Umgebung sehen unglaublich detailseich aus. Selbst mit viel Bewegung im Kampf sind die Fähigkeiten und die sich gegenüberstehenden Parteien kristallklar zu sehen. Was die Unreal Engine 5 mit dem südkoreanischen Singleplayer macht, könnt ihr euch im Trailer genauer ansehen:

Inhaltlich bekommen wir auch schon einige Hinweise. Das postapokalyptische ARPG spielt in einer Welt, in der es die Menschheit, die wir heute kennen, nicht mehr gibt. So kann die Protagonistin, die unsere Erde retten soll, beispielsweise keine U-Bahn-Stationen einordnen und denkt es sei ein Bunker. Das spricht nocht unbedingt für die zukünftige Welt.

Das gesamte Material ist auf der PlayStation 5 aufgenommen und dort wird das Spiel dann auch erscheinen. Ein Release-Datum gibt es derzeit noch nicht.