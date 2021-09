Schaut euch den PS5-Showcase hier an - ab 22 Uhr im Stream!

Na, seid ihr schon gespannt auf den heutigen PS5-Showcase von Sony?

Um 22 Uhr fällt der Startschuss für den Livestream, der nach Angaben des Unternehmens rund 40 Minuten lang ist.

Sony setzt damit auf einen eigenen Stream, bei dem sich alles um PlayStation dreht, abseits der gamescom 2021, die vor kurzem erst stattfand.

PS5-Showcase hier im Livestream

Wer sich den Stream anschauen möchte, kann das über das nachfolgend eingebettete YouTube-Video tun:

Ansonsten lässt sich das Ganze alternativ auch noch über den Twitch-Kanal von PlayStation verfolgen.

Was gibt's zu sehen?

Die große Frage ist natürlich: was bekommen wir in diesen 40 Minuten alles zu sehen? In einem solchen Zeitraum lassen sich theoretisch eine Menge Spiele unterbringen.

"Werft einen Blick auf die Zukunft von PS5", heißt es von Sony dazu. Und: ihr seht "Aktuelles aus den PlayStation Studios und von einigen der innovativsten Entwickler der Branche zu Spielveröffentlichungen zu den diesjährigen Feiertagen und darüber hinaus."

Fest steht, dass ihr definitiv nichts zur nächsten Generation von PlayStation VR sehen werdet.

Und sonst so? Das neue God of War? Horizon: Forbidden West? Gran Turismo 7? Oder vielleicht das in dieser Woche angekündigte Alan Wake Remastered, das damit sein PlayStation-Debüt gibt?

Was erhofft ihr euch von der Show?