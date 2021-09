So viel Platz nimmt Far Cry 6 auf der PS5 ein

Der Release von Far Cry 6 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Jetzt sind sogar einige Details zum Download von Ubisofts Titel bekannt - erstmal aber nur für die PlayStation 5.

Auf Sonys Next-Gen-Konsole wird der sechste Teil von Far Cry eine Downloadgröße von 38,945 GB besitzen (danke, MP1st). Schuld an dieser schmalen Größe ist die spezielle Datenkomprimierungstechnik der SSD, die in der PS5 verbaut ist.

Im Umkehrschluss heißt das aber auch, dass die Downloadgröße der PlayStation 5 nicht für alle anderen Plattformen gilt, da diese nicht mit der praktischen Kraken-Kompression gesegnet sind. Dort dürfte Far Cry 6 mit ein paar GB mehr zu Buche schlagen. Bei Tales of Arise ist der Titel auf Sonys Next-Gen-Konsole ganze 20 GB leichter.

Allerdings ist der Day-One-Patch bei Far Cry 6 nicht berücksichtigt. Also könnte das Spiel doch noch deutlich mehr Platz beanspruchen als die knappen 40 GB. Der Preload des Open-World-Spiels startet auf der PS5 bereits am 5. Oktober 2021.

Far Cry 6 erscheint am 7. Oktober 2021 für Windows-10-PCs, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia und Amazon Luna. Wer den Titel für PS4 oder Xbox One kauft, darf sich später über ein kostenloses Upgrade auf die jeweilige Next-Gen-Version freuen.