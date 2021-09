Bericht: Die Nintendo Switch könnte nächste Woche 50 Euro günstiger werden

Die Nintendo Switch könnte nächste Woche eine Preissenkung in Europa erhalten. Die Information stammt vom französischen Twitter-Account Nintend'Alerts.

Laut VGC ist diese Quelle zuverlässig und hat sogar das Ratchet-&-Clank-Bundle der PS5 vor der offiziellen Ankündigung enthüllt.

Info Nintend?Alerts - La console Nintendo Switch devrait baisser à partir de lundi et se vendre autour de 270?. C?est la première baisse depuis la sortie en mars 2017.

Statt des derzeitigen Preises von 330 Euro für die Nintendo Switch soll der Preis ab Montag, den 13. September 2021, angeblich auf 270 Euro pro Konsole fallen. Vielleicht sollen die Lagerbestände der Switch etwas erleichtert werden, bevor das neue OLED-Modell im Oktober erscheint?

Immerhin sind die Verkaufszahlen aller Switch-Versionen im Vergleich zum Vorjahr um über 20 Prozent gesunken. Die stärksten Einbrüche gibt es bei der Switch Lite. Das Flaggschiffmodell verzeichnet sogar steigende Zahlen.

Bisher konnte Nintendo 89,04 Millionen Einheiten seiner Konsole verkaufen, es läuft also nicht unbedingt schlecht. Nur eben etwas schlechter als zuvor. Mit einem günstigeren Preis kann man da sicher etwas entgegenwirken.