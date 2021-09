Halo Infinite: Nächste Multiplayer-Preview am 24. September

Entwicker 343 Industries hat eine neue Multiplayer-Preview für Halo Infinite am 24. September 2021 angekündigt. Alle Halo Insider, die ab dem 13. September 2021 vollständig registriert sind, dürfen daran teilnehmen.

The next #HaloInfinite multiplayer preview is targeted to arrive on Sept. 24! All fully registered Halo Insider profiles as of Sept. 13 are eligible to participate.



Don?t miss out! Head to https://t.co/3a5Xr1hUIc, get your profile fully filled out, then prepare for takeoff. pic.twitter.com/9GgAQP4f6p — Halo (@Halo) September 9, 2021

Dieses Mal sollen mehr Spieler an der Preview teilnehmen als noch beim letzten Ausflug. "Ich hoffe, dass jeder berechtigte Insider eingeladen wird (wenn sich plötzlich Millionen mehr melden, vielleicht nicht, aber das ist ein gutes Problem)", sagt 343s Community-Direktor Brian Jarrard auf Twitter.

Ready up, our next #HaloInfinite multiplayer flight is coming soon! We need everyone's help, let's see how hard we can push our services and infrastructure so things will fall down during the preview instead of in December. (1/3) https://t.co/q5xdqZPYxN — Brian Jarrard (@ske7ch) September 9, 2021

Der Fokus soll diesmal auf PvP-Kämpfen in der Arena liegen. Zudem könnt ihr eine neue Karte und einige Objekt-fokussierte Modi ausprobieren.

Wenn ihr mit dabei sein wollt, könnt ihr euch über Halo Waypoint als Insider registrieren. Stellt sicher, dass eure Registrierung wirklich vollständig abgeschlossen ist, da ihr sonst keine Einladung erhaltet.

Halo Infinite erscheint am 8. Dezember 2021 für Xbox Series X/S, Xbox One und PC.