Platinum will euch Bayonetta 3 endlich zeigen, kann es aktuell aber nicht

Die Ankündigung von PlatinumGames' Bayonetta 3 ist nun schon vier Jahre her. Im Juni bestätigte Nintendo dann, dass der Titel noch lebt und dass fleißig daran gearbeitet wird.

Hideki Kamiya sagte nun in einem Interview mit VGC, dass viele Leute nach Bayonetta 3 gefragt hätten. Leider müsse er auch diesmal wieder antworten, dass ihr das Spiel "für eine Weile vergessen" solltet.

"Ich muss diese Haltung im Moment beibehalten, weil es letztendlich nicht unsere Entscheidung ist, was wir sagen und wann wir es sagen", erklärte er. Nintendo hat sicher seine Gründe, den Titel noch hinter verschlossenen Türen zu halten - und sei es nur um des Marketings Willen.

Wann geht's weiter? Fans brauchen weiter Geduld.

"Es gibt keinen Grund zur Sorge. Macht euch zu diesem Zeitpunkt keine Gedanken darüber. Alles ist in Ordnung", fügte Studioleiter Atsushi Inaba hinzu.

Dabei ist es nicht so, als würde das Studio sein Baby nicht wie ein stolzer Papa der ganzen Welt präsentieren wollen. Kamiya sagte: "So sehr sich alle danach sehnen, es zu sehen, so sehr warten wir auch darauf, es zu veröffentlichen. Jeder, der an dem Projekt arbeitet, ist natürlich sehr stolz auf das, was wir tun, und möchte, dass jeder sieht, was wir schaffen."

Bayonetta 3 erscheint für die Nintendo Switch. Weitere Informationen gibt es über das ambitionierte Action-Game noch nicht.